DK: Mivel óvóhelyként is szolgál a metró, fontos az akadálymentesítése

Hivatalos óvóhelyként is működik a fővárosi 2-es és 3-as metró, ezért kiemelten fontos, hogy akadálymentesítsék a felújítás alatt álló vonalat – jelentette ki az Egységes Közlekedési Szakszervezet vezetője, aki a DK egyik országgyűlési képviselőjelöltje is egyben. Nemes Gábor elmondta, hogy vész esetén a metró óvóhelyein akár 220 ezer embert is el lehet helyezni. A Gyurcsány-párt úgy véli: a biztonság nem lehet pénz kérdése, ezért a kormánynak a zsebébe kell nyúlnia.

„Ha egyszer hivatalosan, óvóhelyként funkcionál a 2-es és a 3-as metróalagút, akkor ott nemcsak az adott körülményeket kell biztosítani, hiszen vannak bizonyos szakaszon zsilipajtók és olyan egészségügyi szolgáltatások, amelyeket szükség esetén igénybe lehet venni, vagy vízszolgáltatás is van az adott rendszerben, de ha nem tudják igénybe venni, illetve gyerekek és felnőttek, akik mozgáskorlátozottak vagy súlyos helyzetben vannak, és nem tudnak lejutni, én azt gondolom, hogy az bűn, hogy ezeket az embereket kizárják, hogy túléljenek egy ilyen helyzetet” – fogalmazott Nemes Gábor.