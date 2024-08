DK alapító: Gyurcsány a politikai túlélésért küzd + videó

Megosztás itt:

Elutasította a Demokratikus Koalíció etikai bizottsága azt a beadványt, amelyet a párt egyik alapítója, Leel-Őssy Gábor nyújtott be Gyurcsány Ferenc ellen. A beadvány eljárást kezdeményezett volna a pártelnök ellen az alapszabály megsértése miatt. Ezzel egyidejűleg etikai eljárás indult a beadványt benyújtó Leel-Őssy ellen, és amíg nem születik jogerős döntés az ügyében, addig a párttagságát felfüggesztik.

"Innen is üzenem Gyurcsány Ferencnek, hogyha egyetlen egy mondatot vagy szót talál, ami nem igaz abból, amit én elmondtam, akkor máris veszem a kalapomat és itt sem vagyok." - mondta a Magyar Nemzetnek Leel-Őssy Gábor. A politikus saját bevallása szerint a vállalhatatlan gyulai választási eredmény miatt állt a nyilvánosság elé, mint mondta, ennek a szereplésnek több oka van, de a DK szervezeti problémáira hívja fel a figyelmet, tehát meglátása szerint ez nem egy gyulai ügy.

Leel-Őssy szerint ha Gyurcsány Ferenc visszavonulna, akkor az neki is jó lenne, de a pártnak és az országnak is. Sőt azt is hangsúlyozta, hogy sokan meglepődnének, hogy hány aktív, jelentős pozícióban lévő DK-s kereste meg azzal, hogy egyetértenek vele. Ugyanakkor azt is megérti, hogy Gyurcsány jelenleg a politikai túlélésért küzd, de nem jó irányba mennek a dolgot, gyökeres változtatásokra lenne szükség.

A politikus meglátása szerint egy előrehozott tisztújító kongresszusra lenne szükség, ahol ha megválasztják újból Gyurcsányt, ő maga is gratulálni fog neki. Ugyanakkor Leel-Őssy azt is elmondta, hogy nagyon sokan állnak mögötte és ha felkérést kapna, akkor nem futamodna meg attól, hogy elinduljon a pártelnöki tisztségért.

MW