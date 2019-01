Díszletnek kellett a parlament az ellenzéki színházhoz

2019. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK SZIJJÁRTÓ PÉTER: 2018-BAN KÜLGAZDASÁGI REKORDOKAT DÖNTÖTT MAGYARORSZÁG. AZ IDEI ÉVTÕL BÕVÜLNEK ÉS EMELKEDNEK AZ ÁPOLÁSI DÍJAK MONDTA RÉTVÁRI BENCE. NÉMETH SZILÁRD ÁLLAMTIKTÁR: AZ EREDETILEG TERVEZETTNÉL MAGASABB ILLETMÉNYEMELÉST KAPNAK A KATONÁK ÉS A HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK. HÉTFÕTÕL ZAJLIK AZ ELLENZÉK ELÕVÁLASZTÁSI FOLYAMATA - KÖZÖLTE MOLNÁR ZSOLT BUDAPESTI MSZP-ELNÖK. KÖZÖSEN TETTEK FOGADALMAT AZ ORSZÁGHÁZ LÉPCSÕJÉN A KORMÁNNYAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSRÓL A JOBBIK, AZ MSZP, A DK, AZ LMP, A PÁRBESZÉD, VALAMINT A MOMENTUM POLITIKUSAI. FIDESZ-KDNP: AZ ELLENZÉKI PÁRTOK FOLYTATTÁK A SZÍNÉSZKEDÉST. PÁRBESZÉD: URIZÁLÁS, TÚLÁRAZOTT PRESZTÍZSBERUHÁZÁS A MINISZTERELNÖKSÉGNEK A BUDAI VÁRBAN KIALAKÍTOTT IRODÁJA. FIDESZ: A BALLIBERÁLIS KORMÁNYOKKAL ELLENTÉTBEN MA REND ÉS BIZTONSÁG VAN HAZÁNKBAN. NAGY LÁSZLÓ, A TELEKOM VESZPRÉM VÁLOGATOTT KÉZILABDÁZÓJA BEJELENTETTE VISSZAVONULÁSÁT. KSH: A CSÚCS KÖZELÉBEN MARADT A FOGLALKOZTATÁS TAVALY SZEPTEMBER-NOVEMBERBEN IS. KSH: 0,4 SZÁZALÉKOS VOLT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS GDP-ARÁNYOS HIÁNYA A TAVALYI ELSÕ HÁROM NEGYEDÉVBEN. "NÉPSZÁMLÁLÁST" TARTOTTAK AZ ÁLLATKERTBEN AZ ÚJ ÉV KEZDETÉN, AZ ÖSSZESEN 856 FAJ 8807 EGYEDE EURÓPA EGYIK LEGVÁLTOZATOSABB ÁLLATGYÛJTEMÉNYE - MTI. TÁVOZIK POSZTJÁRÓL SYLVAIN FORT, EMMANUEL MACRON KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLATÁNAK VEZETÕJE. 8-RA EMELKEDETT A DÁNIAI VONATBALESET HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: EGYELÕRE BELE KELL TÖRÕDNI BASSÁR EL-ASZAD SZÍRIAI ELNÖK HATALMON MARADÁSÁBA. JURIJ BIRJUKOV: UKRAJNA ÚJABB HADIHAJÓKAT AKAR ÚTNAK INDÍTANI A FEKETE- ÉS AZ AZOVI-TENGER KÖZÖTT A KERCSI-SZOROSON KERESZTÜL. KÖZEL-KELETI MIGRÁNSOK TÁMADTAK A JÁRÓKELÕKRE EGY BAJOR KISVÁROSBAN. A NÉMET BELÜGYMINISZTER MENEKÜLTÜGYI SZIGORÍTÁSOKAT SÜRGET. ENSZ: TÖBB MINT KÉTEZREN FULLADTAK A FÖLDKÖZI-TENGERBE 2018-BAN. ÖT ÚJ, NEM ÁLLANDÓ TAGJA VAN AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK; NÉMETORSZÁG, BELGIUM, INDONÉZIA, A DÉL-AFRIKAI ÉS A DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG. A NIGERI HADSEREG A BOKO HARAM TÖBB MINT 200 HARCOSÁVAL VÉGZETT AZ ELMÚLT HÉTEN. ELSÕKÉNT A VILÁGÛR KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETÉBEN, LESZÁLLT A HOLD TÁVOLI OLDALÁN A CSANG'O-4 KÍNAI ÛRSZONDA. RENDÕRÖK ÖSSZECSAPTAK TELEPESEKKEL EGY ILLEGÁLIS CISZJORDÁNIAI KOLÓNIA FELSZÁMOLÁSAKOR, 23 RENDÕR ÉS 3 CIVIL MEGSÉRÜLT. A TÖRÖK HATÓSÁGOK ÕRIZETBE VETTEK 12 SZEMÉLYT AKIK A GYANÚ SZERINT KAPCSOLATBAN ÁLLTAK AZ ISZLÁM ÁLLAMMAL. KIVONULT MINTEGY 400 KURD FEGYVERES AZ ÉSZAK-SZÍRIAI MANBÍDZS VÁROSBÓL, AMELYET TÖRÖKORSZÁG OFFENZÍVÁVAL FENYEGET. "NINCS MENETREND ÉS NINCS HATÁRIDÕ AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSÁRA SZÍRIÁBÓL"- JELENTETTE KI DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A FEHÉR HÁZBAN. ELÉRTE A 122-T A DECEMBERI FÜLÖP-SZIGETEKI FÖLDCSUSZAMLÁSOK ÉS ÁRVIZEK HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. TÖBB TÍZEZER EMBERT MENEKÍTENEK KI TENGERPARTI TERÜLETEKRÕL THAIFÖLDÖN EGY TRÓPUSI VIHAR MIATT. HOLTAN TALÁLTAK EGY TESTVÉRPÁRT EGY KISGYÕRI CSALÁDI HÁZBAN. A GYANÚ SZERINT EGY KONFLIKTUS MIATT A FIATALABB FIVÉR HALÁLOSAN BÁNTALMAZTA A TESTVÉRÉT, MAJD ÖNGYILKOS LETT. ÕRIZETBE VETTÉK EGY FÉRFIT, AKIT AZZAL GYANÚSÍTANAK, HOGY MEGÖLT EGY 70 ÉVES EMBERT, MAJD ELLOPTA AZ ÉRTÉKEIT KARÁCSONYKOR MISKOLCON. JOGERÕSEN NYOLC ÉVRE ÍTÉLTEK EGY SZERB KÁBÍTÓSZERCSEMPÉSZT SZEGEDEN. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 4-ES FÕÚTON A KABAI ELÁGAZÁSNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. EGY EMBERT GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATTAK KI A MAGYAR HATÓSÁGOK A KÉT ÉVVEL EZELÕTTI VERONAI BUSZBALESET ÜGYÉBEN. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL TOVÁBBHAJTOTT EGY GÁZOLÓ MIUTÁN ELÜTÖTT EGY NÕT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, A HOLTTESTET JANUÁR 2-ÁN HAJNALBAN TALÁLTÁK MEG. A BRFK KÖZLÉSE SZERINT ELFOGTÁK AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN TÖRTÉNT GÁZOLÁS GYANÚSÍTOTTJÁT. KIADTÁK A FIGYELMEZTETÉST 13 MEGYÉRE AZ ERÕS SZÉL MIATT, A DUNÁNTÚLON ÉS A BUDAI HEGYEKBEN 80 KM/H-ÁT MEGHALADÓ SZÉLLÖKÉSEK IS LEHETNEK. OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.