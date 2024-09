Diszkóbotrány: Magyar Péter szerint nem minden zaklatás, ami annak látszik

például Dél-Amerikában a tangó nevezetű tánc sokak számára itt, Európában erotikusnak számít, és lehet, hogy még zaklatónak is, a Mandiner tisztelt jogi képviselőinek is, viszont a világ nagy részén nem számít annak.”

A botrányról a Mandiner is beszámolt, ahogy a magyar sajtó nagy része. A cikk kiegyensúlyozott volt, hiszen nem csupán a Ripost értesüléseit írták meg, megpróbálták megszólaltatni Magyar Pétert is, a Talpra Magyarok nevű szervezetnek írt levelükre viszont semmilyen válasz nem érkezett.

A Metropolnak korábban jogi szakértők is megszólaltak , akik szerint garázdaság, rongálás, lopás vagy rablás gyanúja is felmerülhet. Utóbbi esetben akár éveket is kaphat az ellenzéki politikus, de minderről első körben a nyomozó hatóságnak, illetve később a bíróságnak kell döntenie.

