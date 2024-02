Diplomatákat képes mozgósítani az Action for Democracy

Megosztás itt:

A lap rámutatott, nemcsak az derült ki, hogy nem „mikroadományok” állnak alapvetően a szervezet mögött, hanem Soros György tőzsdespekuláns pénze, de egyúttal az is: az A4D nemzetközi tanácsadó testületének tagjai – köztük világhírű professzor, tábornok – a napi operatív tevékenységben is részt vesznek.

– Nemrég Varsóba utaztunk, és én szerveztem a találkozókat, mert tudja, könnyebb volt nekem találkozót kérni Brzezinski nagykövettel vagy a német nagykövettel – mondja Kati Marton, az A4D tanácsadó testületének elnöke (honlapjuk szerint csak tagja).

A találkozókra állítása szerint azért volt szükség „mert ott – mármint Lengyelországban – hamarosan nagyon kritikus választások lesznek, nagyon kritikusak”.

Marton kijelentése ellentmond az A4D saját honlapján olvasható kitételnek, miszerint a tanácsadó testület tagjai nem vesznek részt a napi döntéshozatalban, és nincsen tudomásuk a szervezet támogató tevékenységéről az egyes célországokban. Ezt az állítást egyébként korábban Márki-Zay Péter, a magyarországi ellenzék 2022-es miniszterelnök-jelöltje is meghazudtolta – feltehetően akaratlanul –, amikor azt nyilatkozta: Kati Marton és barátai nagyon sokan és nagyon sokat tettek azért, és gyűjtöttek a kinti magyarok és nyilván nem csak a magyarok körében ahhoz, hogy sikeres legyen ez a kampány.

A Magyar Nemzet korábbi cikksorozata a 74 éves Kati Martont Soros legfontosabb emberei közé sorolta. A budapesti elitkörnyezetben cseperedett Marton a magyarokat „hülye, ignoráns társadalomnak”, Miskolcot pedig kellemetlen városnak nevezte.

Demokrata párti diplomáciahálózat

Az A4D személyi hálózata az amerikai Demokrata Párthoz köthető, politikája annak érdekeit szolgálja. Így az új videókból arra is fény derül, az Orbán-ellenes motivációnak a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatos frázispuffogtatás felszíne alatt még az A4D szerint is az a magyarázata, hogy Orbán Viktor példaértékűvé lett a republikánusok körében, ezért kormányzása sérti a Demokrata Párt érdekeit.

A tanácsadó testületből a demokrata párti kapcsolathálója miatt Marton a legalkalmasabb arra, hogy az A4D számára alternatív, álcivil kvázi-diplomáciai hálózatot szervezzen. Befolyásos washingtoni és New York-i körökben korábbi televíziós újságíróként is jól ismert, és (időközben elhunyt) amerikai hírességek volt feleségeként is otthonosan mozog. Így a jelenlegi amerikai külügyminiszter, Antony Blinken is személyes jó ismerőse. Marton második férje Richard Holbrooke, a Clinton-kormányhoz kötődő sztárdiplomata volt, esküvőjüket 1995-ben éppen Donald Blinken akkori budapesti nagykövet – a mostani külügyminiszter apja – Zugligeti úti rezidenciáján tartották.

Nehéz elképzelni, hogy Marton ne tudna az A4D céljai érdekében mozgósítani bármely amerikai diplomatát.

Fotó: Kati Marton, fotó forrása: YouTube