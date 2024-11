Diplomáciai szuperhét + videó

Megosztás itt:

Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseményét rendezik Budapesten csütörtökön és pénteken.

Szűcs Gábor jogász szerint érdemes hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy többen azt állítják a magyar miniszterelnökről, hogy elszigetelődik, mégis ő az egyetlen akivel a világ vezetői szóba állnak.

Csütörtökön mások mellett a NATO-főtitkárral is tárgyal Orbán Viktor. Azonban nem csak az uniós vezetők érkeznek Budapestre, hanem a britek, a törökök, a kaukázusiak, valamint az észak- és nyugat-balkániak is küldenek diplomáciai delegációt. Budapestre várják Mario Draghi volt olasz miniszterelnököt is.

Volodomir Zelenszkij is Budapestre érkezik csütörtökön, hogy részt vegyen a diplomáciai Európai Uniós csúcstalálkozón. Ez lesz azaz ötödik csúcstalálkozó a háború kirobbanása óta, amelyen részt vesz. Az Európai Politikai Közösség, valamint az Európai Tanács állam- és kormányfői az európai biztonsági kihívásokat és az új lehetőségeket is megvitatják Budapesten.