Diplomáciai feszültség: berendelték a magyar nagykövetet Kijevbe

Tiltakozó jegyzéket kapott válaszul Magyarország diszkriminációjára az ukrajnai magyar kisebbséggel szemben, különösen a magyar származású védőnkkel szemben, akinek megtiltották a belépést ősei országába – írta közösségi oldalán Andrij Szibiha.

Az ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott:

Arra kérjük Magyarországot, hogy továbbra is tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és ehelyett konstruktív párbeszédet folytasson, amire Ukrajna továbbra is készen áll.

