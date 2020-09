Digitális oktatásra tér át a Pécsi Széchenyi István Gimnázium egyik osztálya

633 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 19 499 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 krónikus beteg, így az elhunytak száma 694 főre emelkedett, 4559-en pedig már meggyógyultak. Már több mint hatszázharmincezer embert teszteltek, a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a járvány második hulláma jellemzően a fiatalokat, a 20-25 éves korosztályt érinti továbbra is - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: az újabb korlátozó intézkedések épp ezért főképp a társas összejövetelekre vonatkoznak. Elhúzódó, többfrontos küzdelemre kell felkészülni - mondta a koronavírus-járvány második hullámáról a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1-en. Ha a baloldalon múlna, akkor most nem lenne hitelmoratórium - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István elmondta: a veszélyhelyzet megszűnését követően az ellenzék az átmeneti szabályokat sem szavazta meg, veszélybe sodorva ezzel a munkahelyeket és a magyar családok megélhetését. Digitális oktatásra tér át október 1-ig a pécsi Széchenyi István Gimnázium egyik osztálya, mert pozitív lett az egyik tanuló koronavírus tesztje. Hatalmas és súlyos hibákat követett el Gyurcsány Ferenc 2006-ban – ezt nyilatkozta Kaltenbach Jenő a Magyar Nemzetnek. Karácsony Gergely korábban a Párbeszéd által elképzelt antikorrupciós ügyészség vezetőjének akarta kinevezni Kaltenbachot, aki most azt hangsúlyozta a napilapnak: Orbán Viktor soha nem követne el Gyurcsányéhoz hasonló ballépéseket. Hallgatói fórumon készítik fel a diákokat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán arra az esetre, ha az SZFE-hez hasonlóan alapítványi fenntartásba kerülne az intézmény – közölte a Magyar Nemzet. Egy életveszélyes váci műemlék felújítása helyett, saját irodáit újította fel az ellenzék vezette önkormányzat - állítja a helyi Fidelitas. A családok életszínvonalának fenntartása, javítása a cél, mert a legjobb befektetés, ha a jövő generációjába fektet be a kormány - közölte az október 1-jétől hivatalba lépő családokért felelős tárca nélküli miniszter az M1-en. Létrehoztak egy építőipari akciócsoportot, amely közvetlenül és napi szinten foglalkozik az építőipari kapacitások bővítésével és a beruházások felgyorsításával, a csoport élén Gyutai Csaba áll - mondta Varga Mihály, Pénzügyminiszter. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,60 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, és a kamatfolyosó sem változott - közölte az MNB. Csaknem 2500 elektromos jármű megvásárlását segítette állami támogatás február óta a klíma és természetvédelmi akcióterv keretében - közölte a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra elmondta: a közlekedésből származó környezetszennyezés visszaszorítása érdekében a kormány minél nagyobb arányban igyekszik elterjeszteni az elektromobilitást. Tíz új kormányablakbuszt adtak át a kormányhivataloknak Szolnokon, a járművek kilenc megyében segítik majd az ügyintézést. A Fidesz kezdeményezésére Lengyelország melletti szolidaritásról szóló állásfoglalást fogadott el az Országgyűlés európai ügyek bizottsága. Az EP bevándorláspárti baloldali képviselői már nemcsak a bevándorlókat akarják ráerőltetni az uniós tagállamokra, hanem saját szélsőséges ideológiájukat is - mondta Hidvéghi Balázs. Nemzeti identitásunk szimbolikus helye a Kis-Balaton, természeti örökségünk egyik ikonikus helyszíne - jelentette ki Semjén Zsolt a 1,2 milliárd forintból épített Kis-Balaton Látogatóközpont átadásán. Közel egymilliárd forint támogatást nyerhettek idén a hungarikum-pályázatokon résztvevők, miután a kormány az eredeti kerethez 800 millió forint többletforrást biztosított - mondta el Nagy István, agrárminiszter. Egyetértésről számolt be a kárpátaljai nyelvhasználat és az anyanyelvi oktatás kérdésében az Európa Tanács emberi jogi biztosával folytatott megbeszélését követően Szijjártó Péter. A koronavírus-járvány megfékezésére a rendkívüli jogrend idején hozott és a parlament által jóváhagyott magyarországi intézkedések kiállták minden nemzetközi jogrendszer próbáját - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Az Erdélyi Magyar Szövetség óvása nyomán a regionális pártok is állíthatnak urnabiztosokat a vasárnap tartandó romániai önkormányzati választásokon - jelentette be Csomortányi István, az EMSZ társelnöke. Az Európai Unió külső határának hatékony ellenőrzése a legfontosabb a közösség új menekültügyi migrációs politikájában - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője egy német lapinterjúban. Fehéroroszországnak nyújtandó segélycsomagról egyeztetett Szvjatlana Cihanouszkaja volt ellenzéki elnökjelölt, jelenlegi ellenzéki vezető Brüsszelben, amelyet azt követően teljesítenének, hogy az országban demokratikus változások történnek. Már 31,2 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 963 ezer, a gyógyultaké pedig 21,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában keddre is csaknem 2900 új beteget regisztráltak, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig velük együtt már meghaladta a 181 ezret. Romániában az átlagosnál kevesebb új fertőzést jelentettek kedden, de az utóbbi napon további 45 koronavírusos beteg vesztette életét, így most már meghaladta a 4500-at a járvány áldozatainak száma. A hétvégi adatokhoz képest ismét enyhén nőtt az új koronavírussal fertőzöttek napi száma Horvátországban és Szlovéniában. Nagyobb összetartásra és felelősségteljesebb viselkedésre szólította fel a cseheket a koronavírus-járvány elleni küzdelemben Andrej Babis miniszterelnök. Csütörtöktől az angliai vendéglátóhelyek este tíz óráig tarthatnak csak nyitva a koronavírus-járvány megfékezése végett - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök hivatala. Több milliárd sékel értékű mentőcsomagot nyújt a vállalkozások és a munkavállalók megsegítésére az izraeli kormány, hogy enyhítse a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségeket. Döntetlennel végződött a tartományi választások hétfőn véget ért fordulója a még nem végleges adatok szerint, miután a baloldali kormányerő, a Demokrata Párt és a Liga vezette jobboldali koalíció is három-három tartományt szerzett meg. Huszonöt év után elvesztette az olasz baloldal Marche régióban a kormányzást. Az ellenzéki erők történelmi sikerként értékelték az eredményt. A másik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom a parlament létszámának csökkentéséről tartott népszavazás győzelmét ünnepelte. Donald Trump amerikai republikánus elnök Ohióban kampányolva demokrata párti kihívója, Joe Biden elnökjelölt gazdaságpolitikáját bírálta, míg Joe Biden egy wisconsini kampányrendezvényén Donald Trump járványkezelését támadta. Észak-Korea atomprogramja továbbra is rendkívül aggasztó - jelentette ki Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója. Egyhangúlag fogadta el az ENSZ 193 tagállama azt a nyilatkozatot, amelyben a világszervezet létrejöttének 75. évfordulója alkalmából globális összefogást szorgalmaznak a világot érintő kihívásokkal szemben. Egy tálib parancsnokkal és három felkelővel végeztek az afgán erők az Afganisztán északi részén található Badahsán tartományban - közölte Nik Mohammad Nazari tartományi kormányzati szóvivő. A rendőrök és az EU határvédelmi ügynökségének munkatársai huszonöt migránst tartóztattak fel az M5-ös autópályán Röszkénél - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. A külföldről Magyarországra érkezőkre a korábbi 14 napos helyett 10 napos karantén vár - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Több mint 10 tonna, részben lejárt fogyaszthatósági idejű húskészítményt semmisíttetett meg, illetve vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy Csongrád-Csanád megyei húsüzemben. Egy mérkőzésen dőlhet el a szlovén RK Trimo Trebnje és a Balatonfüredi KSE párharca a férfi kézilabda Európa-liga selejtezőjének második fordulójában. Fucsovics Márton maradt a 61., míg Balázs Attila három helyet rontva a 86. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Babos Tímea egy helyet rontva a 107. a női teniszezők világranglistáján.