Digitális honfoglalásra van szükség - jelentette ki a miniszterelnök + videó

" Az összes információ és a viták is felköltöztek a digitális térbe." - mutatott rá a miniszterelnök az MCC-feszten. Orbán Viktor kifejtette, hogy a digitális térben zajló politikai vitázást is meg kell tanulni.

" A nyelvi sajátosságai is, az érvelés logikája is, a gyorsasága is az új információknak, ez új dolog, és ezt meg kell tanulni. És hogyha a nemzeti oldal ezt nem tanulja meg, és átengedi a baloldali-globalista-liberális erőknek, akik egyébként ott garázdálkodnak már évek óta szinte akadálytalanul egyre agresszívebb módon. És hogyha ezt átengedjük és nem jövünk rá, hogy nekünk mindent el kell mondanunk digitálisan is." A kormányfő hozzátette: a digitális polgári körök létrehozása rendkívül összetett feladat, amiben azokat az embereket várják, akik békében szeretnének élni és tenni a hazáért.

" Ez egy nagy kihívás a jobboldal előtt, egy digitális honfoglalásra van szükségünk, hogy abban a térben is otthon legyünk és otthon érezzük magunkat és ott is megtudjuk vívni a vitáinkat és eltudjuk mondani a gondolatainkat.

Orbán Viktor hangsúlyozta: azért szükséges a Digitális Polgári Körök megalakítása, mert akinek a haza és a nemzet fontos, annak a digitális térben is otthon kell lennie.