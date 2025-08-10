Keresés

Belföld

Digitális honfoglalás címen tartanak országos gyűlést szeptemberben a DPK-k számára

2025. augusztus 10., vasárnap 11:36 | HírTV
Dopeman Orbán Viktor Digitális Polgári Körök Digitális honfoglalás

Az esemény szeptember 20-án a Papp László Arénában lesz. A részvételhez regisztrálni kell.

A Digitális honfoglalás - A gyűlés elnevezésű eseményről így fogalmaztak az említett Facebook posztban: "Javában zajlik Magyarországon a digitális honfoglalás, amely során a névtelen, felelősség nélküli, gyűlöletkeltő és romboló digitális világ mellé létrehozunk egy másik, személyes, komoly, építő és hazaszerető digitális közösségi teret. Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol, ha kell, megvédenek. Néhány nap leforgása alatt több mint 50 ezren lettünk a Digitális Polgári Körben, ezért szeptember 20-án gyűlést tartunk, hogy közösen megvitassuk: hogyan tovább? A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: “a végén mindannyian magyarok vagyunk."

Szeretettel várunk tehát szeptember 20-án 12 órától a Papp László Arénában a Digitális Polgári Körök I. országos találkozóján! Beszédek, zene, szellemi kiállítótér – minden lesz, amitől egy délután jó lehet.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsoljuk. További részletek hamarosan, kövesd az esemény üzenőfalát!

Forrás: Facebook / Orbán Viktor

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

 

