Digitális fejlesztésekre lesz pénz, de hogy csökken-e a diákok terheltsége, nem tudni

Szombaton is iskolában voltak a diákok: felvételit kellett kitöltenie annak, aki gimnáziumba akar szeptembertől tanulni. „Sokat készültem, és remélem jól fog sikerülni. Nehezebb, voltak benne nehezebb feladatok is, könnyűek is. Időben be tudtam fejezni, ez a lényeg” – fogalmazott az diák.

Budapesten az Educatio nemzetközi szakkiállításon már a gimnázium utáni továbbtanuláshoz kerestek lehetőségeket a tanulók. Egyikük azt mondta a Hír TV-nek, hogy itt jött rá, hogy tanár szeretne lenni.

– Ott is lehet az embereken segíteni, ugyanis ott kezdődik az egész. A jó tanárral, hogyha megszeretteti a tanulást, az olvasást egy kisgyerekkel, vagy akár egy majdnem felnőttel, akkor rettentően jó élete lesz, és nagyon szépen kitárul előtte a világ, viszont hogyha rossz tanára lesz és elrontja, akkor ez zárkózott ember lehet, és borzasztó lehet a következő pár év.

– Bízol abban, hogy a magyar felsőoktatásban van olyan képzés, ahol ilyen tanárokat tudnak képezni?

– Igen. Nagyon elszántan bízok ebben, és már csak meg kell találjam, hogy melyik lesz az – fogalmazott Nyilas Eszter Boglárka.

Nem mindenki bízik ennyire az oktatási rendszerben, pénteken ezrek tüntettek a fővárosban az oktatás modernizálásáért és a diákok terheinek csökkentéséért.

„A diákparlament azt szeretné, hogy az első diploma ingyenes legyen. Csak persze az oktatást nem érdekli a diákok véleménye, azt mondják, hogy kormányellenesek vagyunk, ez nem igaz! A kormány diákellenes!” – fogalmazott az eseményen Tarnay Kristóf Ábel, a Független Diákparlament kommunikációs főkoordinátora.

A kormány még nem tárgyalt a diákokkal, egyelőre a digitális fejlesztésekre szán pénzt. Az egykori közoktatási államtitkárt kérdeztük arról, hogy diákoknak ezáltal csökken-e a terheltsége.

– És az a része, hogy esetleg ne egy tömött anyagot kelljen a diákoknak tanulni, akár ezeken az eszközökön keresztül, hanem már használhassák mondjuk akár a Google-t vagy a Wikipédiát, ilyen irányú nyitás várható-e?

– A tartalomfejlesztések okán utaltam arra, hogy folyamatos ezeknek a tartalmaknak és tartalomkínálatoknak a fejlesztése és bővítése, ott tartunk még, hogy definiálnunk kell, többek között egy ilyen kérdésfeltevéskor is, az oktatás számára a digitális tananyag, a digitális tartalom, a digitális vagy mondjuk úgy, hogy interaktív anyagoknak a fogalmát is – válaszolta Czunyiné Bertalan Judit, a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos.

Az oktatáspolitikával elégedetlen diákok január 31-ig várnak jogszabályi garanciát a kormánytól, hogy teljesítik a kéréseiket.