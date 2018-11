Digitális erőmű lett az acélgyárból

A jövő technológiáját mutatták be az ózdi Digitális Napokon. A két napos programsorozaton a többi között robotokat és drónokat próbálhattak ki az érdeklődők. A kiállításon több egyetem is standot állított, hogy az informatikai és a műszaki pályát népszerűsítsék. A felsőoktatásért felelős államtitkár szerint elengedhetetlen, hogy a fiatalok eligazodjanak a digitális világban.

Múlt és jövő találkozott az ózdi Digitális Erőműben. A Borsod megyei város egykori acélművének épületéből kialakított látogatóközpontban két napig a jövő technológiájával, drónokkal és robotokkal ismerkedhettek az érdeklődők.

A III. Digitális Napok programsorozatát megnyitó felsőoktatási államtitkár szerint a mai munkaerőpiacon elengedhetetlen a fiatalok számára, hogy otthonosan mozogjanak a digitális világban.

Nincs a munkaerőpiacnak olyan szegmense, amin boldogulni tudnának akár nyelvtudás, akár digitális kompetenciák nélkül. Itt cégek állítanak ki, olyan egyetemek, ahol továbbtanulni tudnak, és magasabb szinten tudják majd művelni a tudományok bármelyikét, de mindenekelőtt arra hívja fel a figyelmet, hogy a tanulás fontos, de a tanulás ma már nem egy hagyományos tanulást jelent, hanem mindazokat az ismereteket, amit ezekben a napokban itt meg tudnak tekinteni .– mondta el dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős államtitkár.

A kiállítók között volt több egyetem is, az egyes tanszékek robotokat, és távirányítású gépeket hoztak a standokra. A Miskolci Egyetem az elmúlt tanévtől anyagmérnöki, és szociális munkás szakon kihelyezett képzéseket indított Ózdon, idén pedig már a mérnök-informatikus alapszakot is választhatják a hallgatók.