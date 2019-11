Diákhitel Központ: Idén is jelentősen bővül a diákhitelt felvevők száma

Kiugróan magas az ellenzéki összefogás zuglói képviselőinek illetménye – írja a Magyar Nemzet. A napilap szerint egyetlen másik budapesti kerületben sem keresnek annyit a képviselők, mint a szocialista Horváth Csaba által vezetett Zuglóban. Várnai László, a Civil Zugló Egyesület vezetője a lapnak elmondta: a baloldali ellenzéki pártokhoz tartozó 15 képviselő kapta az összes tanácsnoki és bizottsági elnöki pozíciót, amelyek díjazása - képviselői illetményükkel együtt - 540 ezer forint. Karácsony Gergely a választás előtti öt vállalásából egyet sem teljesített - írja a Magyar Nemzet. A lap elsőként említi az antikorrupciós programot, amely a konkrét megvalósítástól az előterjesztés szerint is nagyon messze van. Szintén nem történt előrelépés a Városháza park megnyitása ügyében, de a főkertészi pozícióról sincsenek információk. A BKV-n történő ingyenes utazásról is tett két vállalást a főpolgármester, ám ezek sem szerepeltek a közgyűlés első döntései között. Őrzi előnyét a Fidesz-KDNP az önkormányzati választás után, a leadott szavaztok 52 százalékát szereznék meg a kormánypártok egy most vasárnap tartott választáson - közölte közvélemény-kutatása alapján a Nézőpont Intézet. Törvényben rögzítené a kormány, hogy a települések az iparűzési adójukat a helyi közösségi közlekedés működtetésére és fejlesztésére fordítsák - mondta a Hír TV Magyarország Élőben című műsorában a kormányszóvivő. Hollik István cáfolta Karácsony Gergely kijelentését, miszerint erre azért volna szükség, mert alulfinanszírozott a Budapesti tömegközlekedés. Ha el akarjuk kerülni a klímakatasztrófát, akkor vissza kell szorítani a fosszilis erőművek működését, az atomenergiáról pedig nem mondhatunk le - mondta Áder János köztársasági elnök. Az agrártárca egyik válasza az éghajlatváltozásra a faültetés – mondta Nagy István agrárminiszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A polgármesteri széket és testületi többséget szerző ellenzék saját emberei közötti osztogatással, a kormánypártokhoz köthetők esetében pedig tisztogatással kezdte működését - írja a Magyar Nemzet. A napilap példaként említi Hódmezővásárhelyet, ahol Márki-Zay Péter ellenzéki polgármester megígérte, hogy politikai alapon senkit nem bocsátanak el az állásából, mégis visszahívta a városi cégek igazgatóságának és felügyelőbizottságának tagjait. Gyurcsány Ferenc pártja továbbra sem érti, hogy pártszövetségeseik - köztük a Momentum - miért háborodtak fel azon, hogy Újbuda és Erzsébetváros is a költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba ügyvédi irodájának adott megbízást. Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője szerint azért is érthetetlen az ügy, mert a Momentum ott volt azokon az egyeztetéseken, ahol Czeglédy megbízásáról tárgyaltak. Az LMP törvénybe foglalná, hogy a Czeglédy Csabához hasonló múltú emberekkel a települések ne köthessenek szerződést. Legalább tíz-tíz százalékkal nőhet a következő években az állami közszolgáltató cégeknél minden munkavállaló keresete – értesült a Magyar Nemzet. Az iparűzési adót elsődlegesen a helyi tömegközlekedés finanszírozására kell fordítaniuk az önkormányzatoknak, és ezt a jövőben törvénybe is foglalják - közölte Tuzson Bence államtitkár. Több mint 20 milliárd forint értékben 352 új autóbusz megvásárlásáról kötött szerződést a Volánbusz Zrt. és a Volán Buszpark Kft. A kormány 1,8 milliárd forinttal támogatta a GSK gyógyszergyár 18 milliárd forintos gödöllői fejlesztését – közölte Szijjártó Péter. Március 1-jén lép hatályba a kormányhivatalok működésének egyszerűsítését célzó, nyolcvan törvényt módosító jogszabálycsomag - közölte Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szerdán az M1-en. Magyarország a csúcstechnológia terén elért eredményeinek köszönhetően díszvendégként vehet részt Kína egyik legjelentősebb hi-tech eseményén - nyilatkozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A Magyar Tudományos Akadémiának újra kell gondolnia küldetését, stratégiáját, a december másodikára összehívott rendkívüli közgyűlésen erről is szó esik majd - jelentette ki a testület elnöke, Lovász László a Népszavának adott interjúban. A magyar pártok mindegyike támogatását fejezte ki a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés ügyében az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának keddi ülésén - mondta a Székely Nemzeti Tanács külügyi biztosa az M1-en. Magyarország határozottan támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja megerősíteni az Európai Unió cselekvőképességét a biztonság- és védelempolitika területén - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter Brüsszelben. A legmagasabb fokozatú, vörös riasztás lépett életbe Dél-Olaszország számos tartományában a nagy mennyiségű csapadék és a viharok miatt. Giuseppe Conte miniszterelnök szükségállapotot rendelt el szinte egész Olaszországban. Két idős ember életét vesztette az olaszországi Velence városában, amelyet szerdára virradó éjszaka rekord magasságú tengervíz öntött el a heves esőzések nyomán. Két embert őrizetbe vettek, 10 másik ellen pedig nyomozást indítottak a rendőrök Sienában és környékén, mert egy szélsőjobboldali radikális közösség tagjaként fel akartak robbantani egy mecsetet a Firenzétől délre fekvő város közelében. Muzulmánok ellen tervezett fegyveres támadások gyanújával letartóztattak Varsóban két lengyel férfit, egy feltételezett szélsőséges csoport tagjait - közölte szerdán a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője. Török járőrök tüzet nyitottak kurd tüntetőkre Szíria északi részén, legalább öt ember megsebesült - közölték kurd források. Az afganisztáni tálib lázadók majd csak akkor engedik szabadon a 2016 óta fogságukban lévő két nyugati egyetemi professzort, amikor megérkezett hozzájuk a professzorokra kicserélt három tálib vezető – közölte a lázadók egyik szóvivője. Nyugodt éjszaka után kora reggel kiújultak a Gázai övezetből izraeli területek ellen indított rakétatámadások - jelentette az izraeli média. Bolívia ideiglenes államfőjévé nyilvánította magát helyi idő szerint kedden a La Paz-i szenátusban a felsőház egyik ellenzéki alelnöke, Jeanine Ánez. Bolívia elhagyására szólította fel az amerikai tisztségviselők hozzátartozóit az amerikai külügyi tárca kedd este kiadott közleményében, melyben egyúttal világossá teszi: nem javasolja az amerikai állampolgároknak, hogy a dél-amerikai országba utazzanak. Donald Trump amerikai elnök a New York-i Gazdasági Klubban tartott beszédében az amerikai gazdaság erejét dicsérte, és újabb vámtarifa-emelésekkel fenyegette meg Kínát arra az esetre, ha nem sikerül egyetértésre jutniuk az amerikai tárgyalóknak Pekingben Támogatta az új-zélandi parlament képviselőinek többsége egy szerdai szavazáson az eutanáziát legalizáló törvényjavaslatot, amelyről így jövőre népszavazást tarthatnak az országban. Több százezer tiltakozó vonult az utcákra Chile városaiban kedden, hogy azonnali és széles körű reformokat, a többi között a minimálbér megemelését, a gyógyszerek árának leszállítását és új alkotmány kidolgozását követeljék. A harmadik egymást követő napon bénították szerdán a közlekedést több helyen Hongkongban a kormányellenes tüntetők, akik a South China Morning Post című lap internetes oldalán megjelent cikk szerint ezzel kívánják megtörni a várost irányító kormányzatot. Legkevesebb hét ember meghalt, hét másik megsebesült szerdán az afgán főváros, Kabul egyik negyedében történt terrorista merényletben - közölte a helyi belügyminisztérium szóvivője. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát az indonéziai Szumátra szigetén fekvő Medan városának rendőrkapitányságánál, több rendőr megsebesült, de csak a támadó vesztette életét - jelentette a helyi sajtó. Agyonlőttek kedd éjjel egy férfit Bejrúttól délre, Haldánál, ahol a libanoni hadsereg tüzet nyitott, hogy feloszlassa az ott tiltakozókat - jelentette a libanoni állami hírügynökség. Fokozott biztonsági intézkedések mellett kezdődött Budapesten Hasszán Farhud büntetőpere, akit emberölés, bűnszervezetben megvalósított terrorcselekmény és emberiesség elleni bűntettel vádolnak. Összesen 68, tehervonaton, illetve gyalog érkező illegális bevándorlót tartóztattak fel Bács-Kiskun megyében kedd este - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. „Nincs mit beismernem" - jelentette ki Gyárfás Tamás a Fővárosi Törvényszéken, ahol az ellene indult per előkészítő ülését tartották. Az egykori médiavállalkozó tagadta, hogy köze lett volna a Fenyő-gyilkossághoz, és abszurdnak nevezte a vádirat állításait. Férfi vízilabda világliga: Magyarország - Oroszország 14:6 A Fehérvár AV19 csapata hazai pályán hosszabbításban kikapott a Villachtól az osztrák jégkorongligában. Willi Orbán, az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója sérülés miatt nem játszhat a Wales elleni, továbbjutás szempontjából sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen jövő kedden. Ekler Luca kiváló futással ezüstérmet szerzett 100 méteren a T38-as kategóriában a Dubajban zajló para-atlétikai világbajnokságon. Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Dabasi KC VSE 35:16 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - DVSC Schaeffler 36:28