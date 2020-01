Dézsi Csaba: Szívügyem Győr

Nincs rendszerszinten probléma a magyar igazságszolgáltatásban, ami a magyar bírói kar érdeme, és ezt az utat folytatni kell – mondta Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke. Lackner Csaba hétfőn, a kispesti önkormányzat testületi ülésén hozza nyilvánosságra korrupciós botrányával kapcsolatos véleményét – erősítette meg híradónknak a képviselő. A Hír Tv és a Magyar Nemzet birtokába került videón, illetve hangfelvételeken Lackner Caba korrupcióról, önkormányzati pénzek elosztásáról, és számos Kispestet érintő bűncselekményről beszélt. Ki kell vizsgálni a gyanús kispesti közétkeztetési pályázatot – közölte Ferenczi István, az LMP kispesti önkormányzati képviselője. A polgármester édesanyjának is tulajdonjoga van abban az erdőben, amit belterületté minősítene és kivágatna Mogyoród önkormányzata - mondta a Fidesz helyi önkormányzati képviselője. Kurucz Péter szerint a település vezetőjének családja így nagy haszonnal tudná értékesíteni a kiparcellázott területet - a lakók egy része tiltakozik a döntés ellen. Hamis és torz korrupciós jelentést tett közzé Magyarországról a Transparency International - áll a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében. A Soros Alapítvány által támogatott szervezet a magyarországi közbeszerzések gyakorlatát kritizálja, a kabinet szerint viszont alapvető tényeket sem vesznek figyelembe. Menesztette az Egri Tv és újság vezetőjét Mirkóczki Ádám. A város új Jobbikos polgármestere megválasztása után azt mondta, hogy nem akar politikai mészárszéket. A Fidesz szerint folytatódni fognak az elbocsátások. A Civil Összefogás Fórum a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét, Dézsi Csaba Andrást támogatja a győri időközi polgármester-választáson. Az Egészséges Budapest Program keretében 11 milliárd forintból épülnek és újulnak meg kórházépületek - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Modern városok program keretében mintegy 14 milliárd forintos fejlesztés indul a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban Székesfehérváron, miután az eddig rendelkezésre álló összeg mellé sikerült állami többletforrást bevonni. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások 2019-ben is mintegy 800 milliárd forinttal járultak hozzá a magyar gazdálkodók fenntartható termeléséhez - közölte az Agrárminisztérium. A magyar mezőgazdaság kedvező helyzete biztos alapot nyújt ahhoz, hogy határon átívelő együttműködésekkel segítsük a felvidéki gazdák, agrár-vállalkozások versenyképesség növelő és munkahelyteremtő beruházásait - mondta Nagy István agrárminiszter. Fontos feladatai vannak Magyarországnak a drónközlekedés területén, és ebben a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-nek is nagy szerepe lesz - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Minden szempontból sikeresen zajlik a nagycsaládosok autóvásárlási programja - közölte Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. További ötezer négyzetméterrel nő a zöldfelület a betonutak rovására a Városligetben, ahol 2019 végén 124 új ligethonos fát is elültettek a Liget Budapest projekt keretében, később pedig tovább bővül majd a park zöldfelülete. Az orosz-ukrán gázszállítási megállapodás Magyarország ellátásbiztonságát is javítja, de a téli időszak gázszükségletét a tárolói kapacitások is fedeznék - mondta Kaderják Péter, az ITM energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Magyarországnak az az érdeke, hogy a feszültségek minél inkább enyhüljenek a Közel-Keleten - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A menekültügy körüli kérdések megoldása ugyanolyan fontos az Európai Unióban, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem - mondta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter. Az egész világon terjesztené a nyílt társadalom eszméjét Soros György. A bevándorláspárti milliárdos a davosi világgazdasági fórumon azt mondta: legújabb szervezete arra fog fókuszálni, hogy a menekültek, a börtönbüntetésüket töltők, valamint a romák jó, minőségi oktatásban részesüljenek. Robbantásos merénylet előkészítése miatt öt év négy hónap szabadságvesztésre ítéltek Berlinben egy orosz állampolgárságú szélsőséges iszlamistát. Emmanuel Macron francia elnök élesen bírálta azokat, akik azt állítják, hogy Franciaországban diktatúra van, és ezzel igazolják a közéletben tapasztalható verbális, illetve a tüntetéseken egyre gyakoribb fizikai erőszakot. Aláírta az Egyesült Királyság európai uniós tagságnak megszűnéséről szóló megállapodást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben. Őrizetbe vett a Krím félszigeten az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat egy helyi lakost, aki az orosz hatóságok gyanúja szerint az ukrán titkosszolgálatok megbízásából lőszer- és robbanóanyag-raktárakat létesített. Recep Tayyip Erdogan török elnök szerint,ha Líbiában nem teremtődik meg minél hamarabb a nyugalom, az ottani káosz az egész földközi-tengeri térségre hatással lesz. Az Irakban állomásozó amerikai csapatok kivonására és egy új iraki kormány megalakítására szólítottak fel befolyásos síita hitszónokok, miközben tízezrek tüntettek Bagdad központjában. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő és vetélytársa, Beni Ganc Donald Trump amerikai elnök meghívására a jövő héten a Fehér Házba látogat - jelentette az amerikai média Mike Pence amerikai alelnökre hivatkozva. Nicolás Maduro venezuelai elnök ismételten azzal a kéréssel fordult az ENSZ főtitkárához, hogy küldjön megfigyelő bizottságot az országba az idei parlamenti választások tisztaságának a felügyeletére. A kelet-romániai országrész fejlesztésének halogatása miatt tiltakozó tüntetők zavarták meg Klaus Iohannis és Ludovic Orban beszédét Jászvásáron (Iasi), a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén. Bulgária nemkívánatos személynek nyilvánított két kémkedéssel vádolt orosz diplomatát. A lövöldözés volt a baden-würtenbergi Rot am See-ben, hat ember meghalt és kettő megsebesült a németországi kisvárosban - valószínűleg „családi dráma” történ, a tettest elfogták. Gázszállító teherautó robbant fel a perui fővárosban, Limában, legalább két ember életét vesztette és negyvennyolcan megsérültek. Spanyolországban már tizenhárom halálos áldozata van a napok óta tartó ítéletidőnek, továbbá a hatóságok négy eltűnt személy és egy hatfős legénységű halászhajó után folytatták a kutatást pénteken. A koronavírussal fertőzöttek száma 830-ra, a halálos eseteké pedig 25-re emelkedett Kínában - jelentette be a kínai országos egészségügyi hivatal. Mintegy 40 millió ember mozgását korlátozzák Közép-Kínában a koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány megfékezése érdekében, ennyien laknak összesen abban a 13 Hupej tartománybeli városban, amelyben felfüggesztették a kifelé tartó közlekedést. Az Egyesült Államokban újabb feltételezett koronavírusos fertőzéses esetet vizsgálnak - közölte az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ. Korai még nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetni a Kínában megjelent és több országra átterjedő koronavírus miatt - közölte Genfben az Egészségügyi Világszervezet. Nincs magyar érintettje a koronavírusnak - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Letartóztatásba helyezte a bíróság azt a szomáliai férfit, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy nőt hétfőn Budapesten. Egy 63 éves nő és 57 éves élettársa holttestét találták meg egy pilisszántói víkendházban a rendőrök . Fucsovics Márton legyőzte az amerikai Tommy Pault a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában - a nyolcaddöntőben Roger Federer lesz Fucsovics Márton ellenfele. Női párosban Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic továbbjutott, míg Stollár Fanny és az ukrán Dajana Jasztremszka kiesett a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Hosszú Katinka és Szilágyi Liliána is szerzett egy-egy aranyérmet az európai szövetség által életre hívott úszó Európa Kupa-sorozat luxemburgi nyitóállomásának első napján.