Deutsch Tamás: Ukrajna katonai eszközökkel is megpróbált nyomást gyakorolni Magyarországra

Deutsch Tamás hangsúlyozta, a nyomásgyakorlás célja, hogy megváltoztassa Magyarország következetes békepárti, illetve Ukrajna gyorsított európai uniós felvételét ellenző álláspontjait.

A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban. Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.

Magyarország ismét arra kényszerül, hogy határozottan kiállva a saját érdekei mellett, Szlovákiával közösen arra szólítsa fel az Európai Bizottságot, hogy nyomásgyakorlással és diplomáciai eszközökkel vessen véget a Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát garantáló Barátság kőolajvezeték elleni ukrán katonai akcióknak - közölte Deutsch Tamás.

A politikus hangsúlyozta, az Északi Áramlat földgázvezeték elleni terrortámadás elkövetője is ukrán szereplő, a támadás elkövetésére az ukrán állami és katonai vezetéstől kapott utasítást.

A fideszes EP-képviselő műsorvezetői kérdésre válaszolva elmondta, az újabb incidens miatt ezt a kérdést a külügyminiszterek tanácsa, az általános ügyek tanácsa elé szükséges utalni, illetve az őszi európai csúcsértekezlet napirendi pontjai közé is fel kell venni.

Deutsch Tamás kiemelte: az ukránok az egyik oldalról az Európai Unió tagjai akarnak lenni, benyújtották a tagfelvételi kérelmüket, és a csatlakozási tárgyalások felgyorsítását sürgetik, másik oldalról Ukrajna épp azt a "klubot" támadja katonailag, amelybe felvételt akar nyerni. Hozzátette, az unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni katonai támadás nem más, mint Európai Unió ellen intézett katonai támadás, ebben a helyzetben pedig le kell venni a napirendről az ukránok uniós csatlakozását.

"Nem csinálhat hülyét magából már ilyen mértékben Brüsszel, hogy csatlakozási tárgyalásokat folytat egy olyan országgal, amely ország nem rest az Európai Unió ellen katonai támadásokat indítani" - fogalmazott a fideszes EP-képviselő.

Műsorvezetői felvetésre azt mondta, mindegy, hogy a tagállamokban éppen milyen politikai összetételű kormány van, Brüsszelnek az a dolga, hogy kiálljon a szövetség energiabiztonsága mellett, és amennyiben egy harmadik ország katonai akciót indít az ezt kiszolgáló infrastruktúra ellen, akkor a lehető leghatározottabban kell fellépniük.

Az ellenzék és Brüsszel kapcsolatát firtató kérdésre Deutsch Tamás azt mondta, Magyarországon a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció a lehető leghatározottabban ukránpárti álláspontot képvisel. Hozzátette, minél élesebb a konfliktus Ukrajna és Magyarország között, minden esetben az ukrán álláspontot támogatják, és nincs olyan kérdés, amelyben a magyar érdek mellett állnának ki.

Egyetlenegy alkalommal, még egy félmondat erejéig sem fogalmaztak meg az ukrán akciót elítélő álláspontot, és láthatóan direkt és indirekt eszközökkel támogatják Ukrajnát és Zelenszkijéket, ezzel szemben Orbán Viktor és a kormánypártok továbbra is kiállnak a magyar érdekek mellett - hangoztatta a kormánypárti politikus.

Forrás: MTI

Fotó: MTI