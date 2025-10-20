Deutsch Tamás: Szinte minden, ami gond, baj, ami megnyomorítja az életüket az a háborúból fakad + videó

Megosztás itt:

Deutsch Tamás, európai parlamenti képviselő, Fidesz: "Szinte minden, ami gond, baj, ami megnyomorítja az életüket vagy legalábbis, hát nehezen megoldható rossz keretét az ő elképzeléseinek, terveik megvalósulásának az a háborúból fakad. A háború blokkolja Európában nemzetgazdaságok előrelépést, a háború idézett elő egy elképesztően magas inflációt, a háború lökte az egekbe az energiaárakat és ráadásul ez a háború ez egy pusztító háború tőlünk alig 7-800 kilométerre."

Deutsch Tamás szerint Európa kettős játékot játszik, a jelenlegi vezetés pedig azért dolgozik, hogy ellehetetlenítse az amerikai béketörekvéseket. Kiemelte: ez egy aljas, rossz szándékú diplomáciai és politikai lépéssorozat.