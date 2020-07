Deutsch Tamás szerint elbuktak a balliberális erők

14 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4380-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3300-an pedig már meggyógyultak. A magyar polgárok hatalmas győzelmeként és a hazai baloldali, liberális politikusok súlyos vereségeként értékelte Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője az unió következő hétéves költségvetéséről hozott döntést. Ötéves csúcsra, 57 százalékra nőtt Orbán Viktor támogatottsága - derül ki a Nézőpont Intézet Origo birtokába került közvélemény-kutatásából. Nem csak a miniszterelnök, de több kormánytag is profitált politikailag a koronavírus elleni hatékony fellépésből. Álinterjút közölt a DK-közeli Hírklikk Orbán Viktor miniszterelnökkel - erről ír az Origo. A Gyurcsány-párthoz köthető portál címlapján megtévesztő módon egy olyan írás található, amelyben a miniszterelnök bocsánatot kér a magyaroktól. Állandósítaná az ideiglenesen kijelölt biciklisávokat a főpolgármester - erről beszélt Karácsony Gergely az Inforádióban. Pótolja vissza Budapest azt a 900 millió forintnyi támogatást, amitől a főváros hibája miatt elesett Csepel - erről beszélt a kerület polgármestere Magyarország élőben című műsorunkban. Borbély Lénárd emlékeztetett, a csepeli gerincút azért nem épülhet meg, mert a BKK olyan adminisztrációs hibát vétett, ami miatt eredménytelenül kapták vissza a pályázati anyagot. A magyar gazdaságot jó helyzetben, 7 éves gazdasági növekedés után érte el a vírus - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Kossuth Rádióban elmondta: a Pénzügyminisztérium idén 4-5 százalékos gazdasági növekedéssel számolt, a koronavírus járvány miatt jelenleg azonban mintegy 8-10 százalékos államháztartási hiány alakulhat ki. Magyar vállalatok külföldi termelőkapacitásának létrehozását segíti a kormány 23 milliárd forinttal - közölte Joó István, a KKM exportnövelésért felelős helyettes államtitkára az M1-en. A kormány által meghirdetett nyári diákmunka program már több mint húszezer magyar fiatalt juttatott tisztességes fizetéshez a tanítási szünetben - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Elkészült az M4-es gyorsforgalmi út teljes Pest megyei szakasza az M0-ás körgyűrűtől Abonyig 62 kilométeren, közel 100 milliárd forintból – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A gazdaságvédelmi akcióterv forrásainak közel fele már célba ért, ennek jelei a foglalkoztatás és a gazdaság erősödésében is érzékelhetők - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A szakképzésben tanulóknak is járhat jövő tavasztól a diákhitel a Gazdasági Kabinet javaslata szerint - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A koronavírus-járvány megmutatta, hogy a hazai mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak mekkora jelentősége van - jelentette ki Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Idén három nagy területen is előrelépés történt a környezet védelmében - mondta a Fidesz frakcióvezető-helyettese a Facebookon. Böröcz László hangsúlyozta, számukra a környezet védelme nem merül ki üres jelszavakban, „mi felelősségteljesen cselekszünk hazánk, a Kárpát-medence megóvásáért”. Az elmúlt ötven év legrosszabb méztermése várható idén, az átlag termés harmada vagy negyede lett csak az idei - közölte az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke az M1-en. Az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt által létrehozott Erdélyi Magyar Szövetség részéről Mezei János MPP-elnök pályázza meg a Hargita megyei tanács elnöki tisztségét a szeptember 27-én tartandó romániai önkormányzati választásokon. Bár Magyarország és Portugália sok tekintetben különbözik egymástól, mindkét ország érdeke a hatékony európai uniós Afrika-stratégia megvalósítása - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Az uniós csúcson elfogadott költségvetési kompromisszum elfogadása mellett érvelt Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke az Európai Parlamentben. Bojko Boriszov bolgár kormányfő átalakította jobbközép koalíciós kormányát, de a tüntetők követelésének ellenére nem hajlandó távozni a miniszterelnöki tisztségből. „Teljes és mindenre kiterjedő” tűzszünet lép életbe hétfőn Ukrajna keleti részén - jelentette be az ukrán elnöki hivatal Kijevben. Meghaladta a 15 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 622 ezer, a gyógyultaké pedig 8,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában ismét nyolcszáz fölötti új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Romániában, ismét megdőlt az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek rekordja. Bulgáriában ismét rekordot döntött az újonnan megfertőződöttek száma, egy nap alatt 330-an betegedtek meg. Decemberig két új kórházat építenek Szerbiában, amelyek feladata a koronavírus-fertőzöttek kezelése lesz - jelentette be a szerb elnök Belgrádban. Oroszországban mérséklődött a fertőzöttek napi növekedése. Az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma az elmúlt egy napban 5848-cal 795 038-ra emelkedett, ami 0,7 százalékos növekedés. A napi növekmény ezzel már negyedik napja marad hatezer alatt. Kaliforniában szerdán több mint 409 ezerre emelkedett a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be Gavin Newsom, a nyugati parti tagállam kormányzója. Több amerikai államban; Ohióban, Minnesotában és Indianában is kötelezővé tették az utcán is a szájmaszkot. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy szövetségi rendfenntartó erőket küld Chicagóba az elharapódzó erőszakos bűncselekmények megfékezésére. Teljes támogatásáról biztosította Görögországot és Ciprust Emmanuel Macron francia elnök és leszögezte: Brüsszelnek határozottan fel kell lépnie a Földközi-tenger keleti térségét érő provokációval szemben. Az olasz hatóságok szabálytalanságok miatt határozatlan időre lefoglalták az Ocean Viking hajót a szicíliai Porto Empedocle kikötőjében - közölte a hajót üzemeltető SOS Méditerranée civil szervezet. Szlovéniában huszonkilenc migránsra bukkantak a hatóságok egy furgonban, az északkelet-szlovéniai Ljutomer közelében - közölte a muraszombati rendőrség. Szünet nélkül érkeznek az emberekkel teli hajók Lampedusa szigetére, ahol kevesebb mint két nap alatt 956-ra emelkedett a számuk. Egy gránát felrobbantásával fenyegetőző autótolvaj túszul ejtett egy rendőrt a kelet-ukrajnai Poltavában - adták hírül ukrán híradások belügyi forrásokra hivatkozva. Egy hamburgi bíróság kétévi felfüggesztett börtönre ítélt egy 93 éves férfit, egy náci koncentrációs tábor egykori őrét, aki az ítélet szerint bűnrészes volt 5230 ember meggyilkolásában. Jogerősen három év szabadságvesztésre súlyosította a Fővárosi Ítélőtábla a Parlament és a Képviselői Irodaház épületéből számítástechnikai eszközöket eltulajdonító raktáros büntetését a Központi Nyomozó Főügyészség fellebbezése alapján. Jogerősen elutasították a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében Győrkös István védőjének perújítási indítványát, miután a Győri Ítélőtábla elutasító határozatát a Kúria helybenhagyta - tájékoztat a Győri Fellebbviteli Főügyészség. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt az Esztergomi Járási Ügyészség egy lovasíjász ellen, aki hasba lőtt egy nézőt tavaly augusztusban egy esztergomi bemutatón. A világbajnoki bronzérmes Halász Bence 78 méter feletti eredménnyel nyerte meg a férfi kalapácsvetést a csehországi Pardubicében rendezett atlétikai versenyen.