Deutsch Tamás szerint Dobrev Klárának is szüksége van a mentelmi jogra

Az Európai Bizottság úgy érzi, hogy bevándorláspárti, a migrációt erősítő döntéseket jogi felhatalmazás nélkül is meghozhatja, mert politikailag ő ezt így tartja helyesnek - ezt mondta az ECHO TV Napi aktuális című műsorában Deutsch Tamás. A Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta: az Európai Bizottság kénytelen volt elismerni, hogy léteznek anonim migránskártyák. A politikus a műsorban beszélt arról is, hogy Gyurcsány Ferencnek, mint magyar parlamenti képviselőnek megvan a mentelmi joga és úgy tűnik, a folyamatban lévő büntetőeljárások árnyékában – a frissen politikusnak állt – Dobrev Klárának is szüksége van rá.

