Deutsch Tamás: Sorskérdéseket érint a közelgő európai parlamenti választás

Az EP-választás feszültségektől terhes, talán még soha nem álltak ilyen távol egymástól az ideológiák, az elméletek és a tények, szinte minden kérdéskörben. Mi vezetett ehhez a szakadékhoz? - tette fel a kérdést a SZON.hu.

Minden józanul gondolkodó ember látja, és a saját bőrén is tapasztalja, hogy a jelenlegi brüsszeli vezetés milyen hatalmas károkat okoz Európának. Az elhibázott brüsszeli döntések megrendítették az Európai Unió gazdasági alapjait, most pedig a béke megteremtése helyett egyenesen a háború felé sodornak bennünket. Az átalakuló világrendben a baloldali-liberális többségű brüsszeli döntéshozók és intézmények képtelenek megtalálni az európai polgárok érdekeit szolgáló helyes stratégiát, helyette az Európán kívüli érdekek kiszolgálásában jeleskednek. Ezzel egy időben soha nem látott vehemenciával támadnak azokra, akik az elhibázott politikájukat bírálni, kritizálni merik, és az sem zavarja őket, hogy már nemcsak az Európai Parlament jobboldali, konzervatív képviselőinek lett elegük, hanem az unió polgárainak is. Elég csak az Európa-szerte hangos gazdatüntetésekre gondolni. Ideje kimondani: a sorozatosan rossz brüsszeli döntések miatt kerültünk ebbe a veszélyes helyzetbe, a tét pedig óriási: az életünk, a családunk, a jövőnk forog kockán. Nem lehet csöndben asszisztálni Európa tönkretételéhez. - fogalmazott Deutsch Tamás.

