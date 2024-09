Deutsch Tamás: Pitiáner politikai zsarolás, amit Magyar Péter csinál + videó

Megosztás itt:

A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog - ezt állította a Tisza Párt elnöke még májusban. Azóta azonban a politikus felvette képviselői mandátumát, amellyel a mentelmi jog is jár. A legfőbb ügyész csütörtökön kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését lopás bűncselekménye miatt. A politikus most már azonban ragaszkodik a jogintézményhez.

A Tisza Párt elnöke vasárnap délelőtt a közösségi oldalán már arról írt, csak akkor hajlandó lemondani a mentelmi jogáról, ha hazánk csatlakozik az Európai Ügyészséghez.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője Híradónknak úgy reagált: ezt egy pitiáner politikai zsarolásnak lehet minősíteni.

Kiemelte: Magyar Péter jól tudja, hogy megalapozott a hatóságok gyanúja, de ő mindenféle trükkel próbál a jogi felelősségvonás alól kisiklani.