Deutsch Tamás nyílt levélben mutat rá Gyurcsány Ferenc antiszemita szövetségeseire

80 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, nincs újabb elhunyt. A szülőföld semmivel sem pótolható, ezért fontos, hogy gyermekeinkben olyan érzésvilágot alakítsunk ki, amelynek köszönhetően védeni, óvni, szolgálni fogják hazájukat és gyarapítják értékeit - mondta Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője. Bocsánatkérés helyett sértegetésbe kezdett Gyurcsány Ferenc, amikor szembesítették őt egy fórumon Nagy Lászlóval. A férfi 2006-ban a rendőr támadás során veszítette el egyik szeme látását. Gyurcsány Ferencéken múlik Márki-Zay Péter közéleti jövője – írja a Magyar Nemzet. Bár Márki-Zay látványosnak szánt módon támadta baloldali vetélytársait, semmi esélye arra, hogy a baloldali összefogás kormányfőjelöltje legyen – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. A baloldal híresztelésével szemben a kormány nem záratja be az Agrár- és Élettudományi Egyetem budai campusának arborétumát, hanem 30 éve elmaradt fejlesztéseket hajtanak végre. Magyar Nemzet: A baloldali előválasztás résztvevője lesz az a jobbikos Süle Zsolt, aki korábban zsidóbérencezett, zsideszezett és rendszeresen tett a cigányokat gyalázó kijelentéseket. A magyarok 58 százaléka a rezsiköltségek növekedését, 53 százalékuk a munkavállalókat és a vállalkozókat terhelő adók emelkedését valószínűsíti egy esetleges kormányváltás esetén – derül ki a Real-PR 93. legfrissebb felméréséből. Fidesz: Gyomorforgató, amit az oltásellenes Gyurcsányék művelnek, hogy elbizonytalanítsák az időseket az oltással kapcsolatban. 86 paraszolvencia-ügyben vizsgálódott, és 18 esetben feljelentést is tett a Nemzeti Védelmi Szövetség. A hálapénz adása vagy elfogadása január 1-je óta büntetendő. A Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint egy 70 éves beidegződést kell kiirtani az emberek fejéből. Lénárd Rita Magyarország élőben című műsorunkban közölte, a kamara a szemléletváltást egy országos plakátkampánnyal is segíti. Elégedettek a körülményeikkel az egyetemisták, a diploma megszerzése után a diákok döntő többsége Magyarországon akar elhelyezkedni – derült ki az Eurostudent legfrissebb kutatásából. Jelentősen nőtt az utasforgalom a budapesti repülőtéren: júniusban közel annyi utas volt, amennyi az év első hat hónapjában – közölte a Budapest Airport. Négy versenyhatósági vizsgálat zajlik párhuzamosan az építőipari piacokon; a GVH-n belül külön csoport elemzi a piacról érkező, megnövekedett számú panaszt. Sokan visszakerültek a munkaerőpiacra azok közül, akik korábban elvesztették munkájukat, ma 4,7 millió foglalkoztatott van országban – közölte Fülöp Attila államtitkár. Minden ellenkező állítással szemben a Balaton a legerősebb időszakát éli – hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Világszerte meghaladta a 4,3 milliót a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a pandémia tavalyi kitörése óta 205 millió megbetegedést jegyeztek fel. Koronavírus elleni vakcina helyett sóoldattal oltotta be az embereket egy vírustagadó nővér Németországban, a hatóságok több ezer embert kerestek fel, hogy megkapják a covid-vakcinát. Franciaország is szigorított, a rendőrség ellenőrzi a védettségi igazolványok meglétét a vendéglátóhelyeken. Hat európai uniós ország levélben fordult az Európai Bizottsághoz, amelyben azt kérik, hogy az unió ne állítsa le az illegális migránsok Afganisztánba irányuló kitoloncolását. Illegális bevándorlókat toloncoltak ki az amerikai hatóságok Új-Mexikó államból - a Guatemalából, Hondurasból és El Salvadorból érkező menekülteket visszaküldték Mexikóba. A radikális iszlamista tálibok elfoglalták az Afganisztán nyugati felében található Faráh tartomány azonos nevű székhelyét. Szudán átadja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak Omar el-Besír korábbi elnököt, aki ellen emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt elfogatóparancsot adtak ki. Megkezdődött egy háborús bűnökkel és gyilkossággal vádolt egykori iráni tisztségviselő, Hámed Núri pere Stockholmban. Oroszországnak folytatott kémkedés gyanúja miatt őrizetbe vették a berlini brit nagykövetség egyik alkalmazottját - közölte a német szövetségi legfőbb ügyészség. Kilép a lengyel kormánykoalícióból a Jaroslaw Gowin távozó kormányfőhelyettes vezette Egyetértés párt. Lemondott a szexuális zaklatásokkal vádolt Andrew Cuomo, New York demokrata párti kormányzója. Csillapodni látszik az erdőtűz a görögországi Évia szigeten, de a paloponnészoszi-félszigeten még aggasztó a helyzet. Női ruhában, szalmakalapban menekült a bankrabló hétfőn – tudta meg a Blikk. Sajtóhírek szerint az elkövető 5 millió forintot zsákmányolt. Akciót indított a rendőrség a gyorshajtók kiszűrésére, Magyarország egész területén mérik az autósok sebességét. Gödöllő és Bag között az M3-as autópálya javítási és építési munkálatai miatt a sztráda mindkét oldalán lezárják a belső sávokat szeptember 6-ig. A vitorlázó műrepülő Tóth Ferenc megvédte világbajnoki címét a lengyelországi Lesznóban rendezett versenyen. Rendkívül jól teljesített a húsz éremmel hazatért magyar csapat a tokiói olimpián – mondta Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Bajnokok Ligája-selejtező, visszavágó: Slavia Praha - Ferencvárosi TC 1:0, az FTC 2:1-es összesítéssel továbbjutott. Bejelentette az FC Barcelonától távozott hatszoros aranylabdás Lionel Messi szerződtetését a Paris Saint-Germain labdarúgóklub.