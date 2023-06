Deutsch Tamás: Menjenek el a nénikéjükbe!

Nyolc évvel ezelőtt több száz migráns megpróbált áttörni a szerb-magyar határon. A szíriai származású Ahmed H. vezetésével rátámadtak a rendőrökre. A feldühödött illegális bevándorlók kövekkel dobálták meg a rendőröket, akik közül 20-an megsebesültek, kettő közülük súlyosan.

Az ostrom után terrorcselekmény bűntette miatt jogerősen öt év börtönre és tíz év kiutasításra ítélte a szegedi bíróság Ahmed H-t.

A történtek ellenére a szír férfit a nemzetközi baloldal az Európai Parlamenttel együtt mégis védelmébe vette.

Néhány napja egy 12 órás vitát követően Brüsszel megszavazta a kötelező migránskvótát.

Erővel akarják rávenni Magyarországot, hogy bevándorlóországgá váljon hangsúlyozta a Napi Aktuálisban Bakondi György:

- így reagált Deutsch Tamás a Napi aktuálisban a kötelező migránskvóta bevezetésének tervére. A fideszes EP- képviselő szerint a gyarmattartó testtartással rendelkező nyugat-európai országok 2015 óta folyamatosan elrontják az illegális migránsáradattal kapcsolatos politikájukat. Amikor pedig bekövetkezik a baj, korrigálás helyett ráerőltetik a hibás döntést a többi tagállamra.

A Migrációkutató vezetője ráadásul arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyarországra erőszakolt migránsok száma még csak a kiindulás.