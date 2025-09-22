Deutsch Tamás: Magyar Péter a brüsszeli mentorai által

Megosztás itt:

Deutsch Tamás arról, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden dönthet, miszerint javasolja-e három EP-képviselő, köztük Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését, emlékeztetett, a Tisza Párt vezetőjének azután vált fontossá a saját mentelmi jogának kérdése, hogy tavaly nyáron egy budapesti diszkóban részegen erőszakoskodott, majd ellopta és Dunába dobta az egyik vendég telefonját.

A büntetőjogi felelősségre vonás elől csak mentelmi jogának fenntartása által tud kimenekülni, ebben a törekvésében támogatókra talált az Európai Néppárt európai parlamenti koalíciós partnereiben, és magában a néppárt vezetőjében, Manfred Weberben, akik ezt a segítséget meg akarják adni számára - hangsúlyozta a fideszes politikus.

Elmondta: holnap egy olyan döntés várható, ami után napnál is világosabbá válik, Magyar Péter egy "fogott ember", számíthat brüsszeli mentorainak támogatására, viszonzásként pedig az elmúlt egy évhez képest is még nagyobb lelkesedéssel fogja Brüsszel minden elképzelését képviselni és "alázatos szolgájaként" működni.

"A büntetőjogi mentessége érdekében kötött egy piszkos politikai alkut Manfred Weberrel, és ennek a piszkos politikai alkunak a beteljesedése lesz a holnapi döntés" - fogalmazott Deutsch Tamás.

Megjegyezte: példa nélküli időhúzás látható az egyébként pofonegyszerű ügy elbírálásában, kedden pedig még az is elképzelhető, hogy a kényes döntés miatt elhalasztják a mentelmi jog fenntartásáról szóló döntés meghozatalát.

Műsorvezetői felvetésre elmondta, a Tisza Párt a magyar nemzeti érdekeket érintő kérdésekben folyamatosan a Magyarországot politikailag zsaroló Brüsszel oldalán áll ki, támogatják a migrációs paktum gyorsított bevezetését, a rezsicsökkentés eltörlését és adóemelést akarnak bevezetni.

Emellett folyamatosan megszavazzák azokat a módosító javaslatokat, indítványokat az Európai Parlamentben, amelyek a genderérzékenyítők még fokozottabb európai uniós költségvetési támogatását jelenti - mutatott rá Deutsch Tamás.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakpolitikusa fegyverviselési ügyéról szólva azt mondta, a Tisza Párt jónéhány vezetője "egy féktelen erőszakkultuszt képvisel".

Olyan embernek, aki éles lőfegyverrel az oldalán jelenik meg egy közéleti fórumon, nincs helye a magyar közéletben, ez az erőszakkultusz, ez mindenféleképpen kiiktatandó a magyar közéletből, tehát kutyakötelessége a Tisza Pártnak Ruszin-Szendi Romuluszt eltávolítani a magyar közéletből - fogalmazott Deutsch Tamás.

Forrás: MTI

Fotó: MTI