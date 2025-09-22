Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 22. Hétfő Móric napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Deutsch Tamás: Magyar Péter a brüsszeli mentorai által "fogott ember"

2025. szeptember 22., hétfő 09:15 | MTI

Magyar Péter "fogott ember", a brüsszeli "mentorai és politikai tartótisztjei" politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! hétfői műsorában.

  • Deutsch Tamás: Magyar Péter a brüsszeli mentorai által

Deutsch Tamás arról, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden dönthet, miszerint javasolja-e három EP-képviselő, köztük Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését, emlékeztetett, a Tisza Párt vezetőjének azután vált fontossá a saját mentelmi jogának kérdése, hogy tavaly nyáron egy budapesti diszkóban részegen erőszakoskodott, majd ellopta és Dunába dobta az egyik vendég telefonját.

A büntetőjogi felelősségre vonás elől csak mentelmi jogának fenntartása által tud kimenekülni, ebben a törekvésében támogatókra talált az Európai Néppárt európai parlamenti koalíciós partnereiben, és magában a néppárt vezetőjében, Manfred Weberben, akik ezt a segítséget meg akarják adni számára - hangsúlyozta a fideszes politikus.

Elmondta: holnap egy olyan döntés várható, ami után napnál is világosabbá válik, Magyar Péter egy "fogott ember", számíthat brüsszeli mentorainak támogatására, viszonzásként pedig az elmúlt egy évhez képest is még nagyobb lelkesedéssel fogja Brüsszel minden elképzelését képviselni és "alázatos szolgájaként" működni.

"A büntetőjogi mentessége érdekében kötött egy piszkos politikai alkut Manfred Weberrel, és ennek a piszkos politikai alkunak a beteljesedése lesz a holnapi döntés" - fogalmazott Deutsch Tamás.

Megjegyezte: példa nélküli időhúzás látható az egyébként pofonegyszerű ügy elbírálásában, kedden pedig még az is elképzelhető, hogy a kényes döntés miatt elhalasztják a mentelmi jog fenntartásáról szóló döntés meghozatalát.

Műsorvezetői felvetésre elmondta, a Tisza Párt a magyar nemzeti érdekeket érintő kérdésekben folyamatosan a Magyarországot politikailag zsaroló Brüsszel oldalán áll ki, támogatják a migrációs paktum gyorsított bevezetését, a rezsicsökkentés eltörlését és adóemelést akarnak bevezetni.

Emellett folyamatosan megszavazzák azokat a módosító javaslatokat, indítványokat az Európai Parlamentben, amelyek a genderérzékenyítők még fokozottabb európai uniós költségvetési támogatását jelenti - mutatott rá Deutsch Tamás.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakpolitikusa fegyverviselési ügyéról szólva azt mondta, a Tisza Párt jónéhány vezetője "egy féktelen erőszakkultuszt képvisel".

Olyan embernek, aki éles lőfegyverrel az oldalán jelenik meg egy közéleti fórumon, nincs helye a magyar közéletben, ez az erőszakkultusz, ez mindenféleképpen kiiktatandó a magyar közéletből, tehát kutyakötelessége a Tisza Pártnak Ruszin-Szendi Romuluszt eltávolítani a magyar közéletből - fogalmazott Deutsch Tamás.

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Sokan még nem léptek: a fúrt kút miatt óriási bírságot szabhatnak ki

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Soha nem ment férjhez a 80-as évek szépsége, elárulta a miértjét

Hont András zseniálisan mattolta Magyar Pétert és az őt ájultan követő sleppet

Az Ázsia Expressz sztárja bevallotta: több, súlyos betegséggel is küzd

Durvultak a madridi játékosok a Barcelona ellen, Flick megbüntette csapata hősét

Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet

Molnár Ádin villanásával nyert az MTK a ZTE ellen

Vészhelyzet: A Petőfi híd felújítása nem tűr halasztást

További híreink

Vészhelyzet: A Petőfi híd felújítása nem tűr halasztást

Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán
2
Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó
3
Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet
4
A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi egyéni választókerületi képviselő-választást Józsefvárosban + videó
5
12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán
6
Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket
7
Hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúztatásra + videó
8
Sajtóklub – Óriási erődemonstáricó volt a DPK első gyűlése, közben Magyar Péter a Facebookon tombolt + videó
9
Csörte – Fegyverrel ment a tiszás lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz + videó
10
Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére!

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Így sarcolná meg a magyar vállalkozásokat a Tisza Párt

Így sarcolná meg a magyar vállalkozásokat a Tisza Párt

 Túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná a Tisza Párt új gazdasági szakértője, Kármán András egy kiszivárgott prezentáció szerint – hívta fel rá a figyelmet a Mandiner.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!