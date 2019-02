Deutsch Tamás: Gyurcsány felesége csak a mentelmi jog miatt akar képviselő lenni

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK EGYIPTOMBA UTAZOTT VASÁRNAP REGGEL AZ EU-ARAB LIGA CSÚCSTALÁLKOZÓJÁRA. HOLLIK ISTVÁN: BRÜSSZEL MEGHÁROMSZOROZZA A SOROS-SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁT, DE A MAGYAR HATÁRVÉDELMI KÖLTSÉGEKHEZ NEM JÁRUL HOZZÁ. DOBREV KLÁRA, GYURCSÁNY FERENC FELESÉGE VEZETI A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ EP-LISTÁJÁT. DEUTSCH TAMÁS: DOBREV KLÁRÁNAK A FOLYAMATBAN LÉVÕ ÜGYEI MIATT SZÜKSÉGE VAN A MENTELMI JOGRA M1. DÖMÖTÖR CSABA: BRÜSSZEL ELHALLGATJA A BEVÁNDORLÁST ÖSZTÖNZÕ TERVEKET. A KÖZPONTOSÍTOTT MENEKÜLTÜGY TERVÉVEL PEDIG KISZOLGÁLTATNÁ MAGYARORSZÁGOT A MIGRÁCIÓNAK - MONDTA A KOSSUTH RÁDIÓ VASÁRNAPI ÚJSÁG CÍMÛ MÛSORÁBAN. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER SZERINT ISMÉT KEDVEZÕ JELZÉST KAPOTT A MAGYAR GAZDASÁG, UTALVA ARRA, HOGY A FITCH RATINGS IS FELMINÕSÍTETTE AZ ORSZÁGOT. VARGA MIHÁLY: KIEMELT FELADAT A KISTELEPÜLÉSEK TÁMOGATÁSA, ERRÕL SZÓL A MAGYAR FALU PROGRAM IS - KÖZÖLTE A PÉNZÜGYMINISZTER. MODERN CIVILIZÁCIÓ NEM LÉTEZIK INNOVATÍV MÉRNÖKÖK NÉLKÜL - MONDTA PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS MINISZTER A XXV. MÉRNÖK-TECHNIKUS BÁLON. BIZTOSAN VÁDAT EMELNEK AZ ALSTOM-ÜGYBEN MONDTA POLT PÉTER A MAGYAR NEMZETNEK ADOTT INTERJÚJÁBAN, SZOMBATON. LÕSZERGYÁRTÁS LESZ RÖVIDESEN MAGYARORSZÁGON, AZ ÉV MÁSODIK FELÉBEN KEZDÕDIK A SOROZATGYÁRTÁS KISKUNFÉLEGYHÁZÁN MAGYAR NEMZET. A JOBBIK MEGMARADÁSÁT NEVEZTE AZ EP-VÁLASZTÁS FÕ TÉTJÉNEK, A PÁRT RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁT KÖVETÕ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN SZILÁGYI GYÖRGY SZÓVIVÕ. AZ LMP ÖNÁLLÓ LISTÁVAL INDUL AZ EP-VÁLASZTÁSON - JELENTETTE BE KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT TÁRSELNÖK A PÁRT SZOMBATI KONGRESSZUSÁN HOZOTT DÖNTÉST. ORBÁN VIKTOR: AZ EMBEREKNEK JOGUK VAN TUDNI, MIRE KÉSZÜL BRÜSSZEL KOSSUTH RÁDIÓ. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER: SZILÁRD ÚTBURKOLATTAL LÁTJÁK EL A BUDAPESTI FÖLDUTAKAT EGY NÉGYÉVES ÚTÉPÍTÉSI PROGRAM KERETÉBEN. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDULT AZ ELLENZÉK A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA MIATT. DRÁMAPÁLYÁZATOT HIRDET FIATAL SZERZÕK SZÁMÁRA A BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ - KÖZÖLTE AZ INTÉZMÉNY. ÚJRA KELEMEN HUNORT VÁLASZTOTTA ELNÖKÉVÉ A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG SZOMBATON, KOLOZSVÁRI KONGRESSZUSÁN. A PIS, A LENGYEL KORMÁNYPÁRT MEGHIRDETTE VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT, A CSALÁDTÁMOGATÁSI PROGRAM BÕVÍTÉSÉT, NYUGDÍJEMELÉST ÉS 26 ÉVES KORIG VALÓ SZJA-MENTESSÉGET ÍGÉRVE. ELLENZÉKI KOALÍCIÓ ALAKULT A MÁJUSI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA LENGYELORSZÁGBAN. "TISZTESSÉGES, SZABAD ÉS FENNTARTHATÓ EURÓPÁT" MEGTEREMTÕ JAVASLATAIKRÓL SZÓLÓ KIÁLTVÁNYT FOGADOTT EL AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJA MADRIDI KONGRESSZUSÁN. A KÖZEL-KELETEN MÛKÖDÕ KÜLÖNBÍRÓSÁGOK LÉTREHOZÁSÁT JAVASOLTA HERBERT KICKL OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER AZ EURÓPAI DZSIHADISTÁK ÜGYÉBEN. TIZENÖTÖDIK ALKALOMMAL TÜNTETTEK SZOMBATON A FRANCIA SÁRGAMELLÉNYES TÜNTETÕK, ANNAK ELLENÉRE, HOGY A KÖZVÉLEMÉNY MÁR NEM TÁMOGATJA A MEGMOZDULÁSOKAT. MEGERÕSÍTETTÉK A HATÁRVÉDELMET EL PASÓBAN, AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON A TEXASBA ILLEGÁLISAN BELÉPÕ MIGRÁNSOK FELTARTÓZTATÁSÁRA. A VENEZUELAI KORMÁNY ELRENDELTE A KOLUMBIAI HATÁR EGYES ÁTKELÕINEK LEZÁRÁSÁT, HOGY MEGAKADÁLYOZZA A SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOK BEJUTÁSÁT AZ ORSZÁGBA. AZ AMNESTY INTERNATIONAL TÖBB VEZETÕ BEOSZTÁSÚ TAGJA FELAJÁNLOTTA LEMONDÁSÁT A TÖBBI KÖZT ZAKLATÁS ÉS NYILVÁNOS MEGALÁZÁS MIATT. LEZUHANT EGY TEHERSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP HÁROM FÕVEL A FEDÉLZETÉN A TEXASI HOUSTON MELLETT KÖZÖLTE AZ AMERIKAI LÉGIKÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG. HIVATALOS LÁTOGATÁSRA VIETNAMBA UTAZIK KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ „A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN” JELENTETTE BE A HANOI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. SZÉLSÕSÉGESEK TÁMADÁSA, GYILKOSSÁGOK, KÉSÉSSEL KINYITÓ SZAVAZÓHELYISÉGEK ÉS SZAVAZÓURNÁK FELGYÚJTÁSA ÁRNYÉKOLTA BE A NIGÉRIAI ELNÖKVÁLASZTÁST SZOMBATON. BANKFIÓKOKAT ÉS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKAT FENYEGETTEK MEG ROBBANTÁSSAL MOSZKVÁBAN ÉS A FÕVÁROS KÖZELÉBEN KÖZÖLTE A TASZSZ. AMERIKAI SAJTÓ: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KANADAI NAGYKÖVETE A LEGESÉLYESEBB AZ ENSZ-NAGYKÖVETI POSZTRA. FELBOCSÁTOTTÁK AZ ELSÕ IZRAELI HOLD-SZONDÁT CAPE CANAVERALBÓL. ELGÁZOLT EGY 24 ÉVES FÉRFIT A HÉV ÓBUDÁN A SZENTLÉLEK TÉR ÉS A FILATORIGÁT KÖZÖTTI SZAKASZON, A FÉRFI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. BARLANGBA SZORULT EMBEREKET MENTETTEK KI A TÛZOLTÓK ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENÕ HATÁRÁBAN. RÁDÕLT EGY TANYAÉPÜLET KÉT EMBERRE KUNSZÁLLÁSON, MINDKETTEN ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLTEK. MÁV: MÁJUSBAN KÉT HÉTRE LEZÁRJÁK A KELETI PÁLYAUDVART KARBANTARTÁS MIATT.