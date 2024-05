Deutsch Tamás: Fontosnak tartom és várom a vitát. Viszket a tenyerem

Sokáig kutattam magamban, hogy érdemeimen felül miért is foglalkozik velem ennyit egy még valamennyire említést érdemlő párt valamennyire említést érdemlő vezetője, aki aztán már egy említést nem érdemlő párt még valamennyire említést érdemlő vezetőjévé vált, majd egy említést nem érdemlő párt említést nem érdemlő vezetője lett, és végül ott is hagyta a pártját, vagy a pártja őt. Arra jutottam, hogy a politikai élet másik oldalához tartozó képviselőtársamnak én lettem a felettes énje. A személyes élete egyik legnagyobb tragédiájának tartja ugyanis, hogy nem ő Deutsch Tamás. Ez a fajta sajátos, persze számtalan övön aluli ütéssel, támadással teli, ambivalens vonzalma fog talán a legjobban hiányozni.

