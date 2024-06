Deutsch Tamás: Ez a háborúpárti együttműködés átírja a választások eredményét

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Franciaország választ A voksolás legfőbb tétje, hogy a felmérések élén álló Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés fennállása óta először a legnagyobb parlamenti párttá válik-e, és meg tudja-e szerezni a kormányzáshoz szükséges többséget. Bóka János: A magyar elnökségi prioritások az európai választói akaratot tükrözik A magyar európai uniós soros elnökség központi célkitűzése az európai versenyképesség megerősítése - közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.