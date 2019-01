Deutsch Tamás: Ellenzéki politikus szelfibot nélkül nem hagyja el az otthonát

2019. JANUÁR 4., PÉNTEK SZIJJÁRTÓ PÉTER: 2018-BAN KÜLGAZDASÁGI REKORDOKAT DÖNTÖTT MAGYARORSZÁG. HATÁROZATKÉPTELENSÉG MIATT MINDÖSSZE 20 PERCIG TARTOTT AZ ORSZÁGGYÛLÉS MAI RENDKÍVÜLI ÜLÉSE, AMELYET AZ ELLENZÉK KÉRÉSÉRE HÍVOTT ÖSSZE A HÁZELNÖK HÍR TV. A FIDESZ-KDNP MÁR KORÁBBAN JELEZTE TÁVOLMARADÁSÁT, AZ INDOK, NEM ASSZISZTÁL AZ ELLENZÉK KÉPMUTATÓ SZÍNJÁTÉKÁHOZ. SZÁNALMAS SZÍNJÁTÉKNAK NEVEZTE AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK TAVALY DECEMBERI KÖZTÉVÉS TÜNTETÉSÉT VOLNER JÁNOS CSÜTÖRTÖKI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. KÖZÖSEN TETTEK FOGADALMAT AZ ORSZÁGHÁZ LÉPCSÕJÉN A KORMÁNNYAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSRÓL A JOBBIK, AZ MSZP, A DK, AZ LMP, A PÁRBESZÉD, VALAMINT A MOMENTUM POLITIKUSAI. DEUTSCH TAMÁS: MAGYARORSZÁGON VAN EGY A BEVÁNDORLÁSPÁRTISÁGOT NYÍLTAN FELVÁLLALÓ ELLENZÉK, ENNEK AZ ELLENZÉKNEK A TAGJAI EGYMÁSRA TALÁLTAK HÍR TV. AZ IDEI ÉVTÕL BÕVÜLNEK ÉS EMELKEDNEK AZ ÁPOLÁSI DÍJAK MONDTA RÉTVÁRI BENCE. ITM: MAGYARORSZÁGNAK VEZETÕ SZEREPE LEHET A NYUGAT-BALKÁNI ORSZÁGOK ÉGHAJLATVÉDELMI FEJLESZTÉSEIBEN. NAGY LÁSZLÓ, A TELEKOM VESZPRÉM VÁLOGATOTT KÉZILABDÁZÓJA BEJELENTETTE VISSZAVONULÁSÁT - MTI. JELENTÕS, 18 %-OS PIACI NÖVEKEDÉSRE SZÁMÍTANAK A GÉPJÁRMÛIMPORTÕRÖK IDÉN, AMI 205 EZER ÚJ JÁRMÛ FORGALOMBA HELYEZÉSÉT JELENTI VG.HU. "NÉPSZÁMLÁLÁST" TARTOTTAK AZ ÁLLATKERTBEN AZ ÚJ ÉV KEZDETÉN, AZ ÖSSZESEN 856 FAJ 8807 EGYEDE EURÓPA EGYIK LEGVÁLTOZATOSABB ÁLLATGYÛJTEMÉNYE - MTI. AZ ÚJ AMERIKAI TÖRVÉNYHOZÁS MEGALAKULÁSÁVAL HATALMI ÁTRENDEZÕDÉS KEZDÕDÖTT AZ AMERIKAI POLITIKÁBAN, MÉGPEDIG TÖBBSÉGBE KERÜLTEK A DEMOKRATA PÁRTI KÉPVISELÕK AZ ALSÓHÁZBAN. A DEMOKRATA PÁRTI TÖBBSÉGÛ KÉPVISELÕHÁZ CSÜTÖRTÖKÖN NANCY PELOSIT VÁLASZTOTTA MEG HÁZELNÖKNEK MTI. LEZÁRULT A MENTÉS A GÁZROBBANÁS MIATT ÖSSZEOMLOTT MAGNYITOGORSZKI LAKÓHÁZNÁL, A ROMOK ALÓL 39 EMBER, KÖZTÜK HAT GYEREK HOLTTESTÉT EMELTÉK KI. 8-RA EMELKEDETT A DÁNIAI VONATBALESET HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ KIADTA AZ ELNÖKI RENDELETET KÉT MINISZTERI TISZTSÉG MEGÜRESEDÉSÉRÕL. HELYI SAJTÓ: LEMONDOTT AZ IRÁNI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER A KÖLTSÉGVETÉSI SZIGORÍTÁSOK MIATT. FERENC PÁPA: A ZAKLATÁSI BOTRÁNYOK SÚLYOSAN MEGGYENGÍTETTÉK A KATOLIKUS EGYHÁZ HITELESSÉGÉT - HANGSÚLYOZTA AZ AMERIKAI PÜSPÖKÖKNEK CÍMZETT LEVELÉBEN. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: EGYELÕRE BELE KELL TÖRÕDNI BASSÁR EL-ASZAD SZÍRIAI ELNÖK HATALMON MARADÁSÁBA. BRIT KAMARAI SZÖVETSÉG: MÁR AGGASZTÓ A BRIT GAZDASÁG ÁLLAPOTA, MINDENEKELÕTT A BREXIT FOLYAMATÁT ÖVEZÕ MAKACS BIZONYTALANSÁGOK MIATT. JURIJ BIRJUKOV: UKRAJNA ÚJABB HADIHAJÓKAT AKAR ÚTNAK INDÍTANI A FEKETE- ÉS AZ AZOVI-TENGER KÖZÖTT A KERCSI-SZOROSON KERESZTÜL. AMERIKAI LÉGICSAPÁSOK VÉGEZTEK AZ AL-SHABAAB TÍZ TERRORISTÁJÁVAL SZOMÁLIÁBAN AFRICOM. KÉMKEDÉSSEL VÁDOLTÁK MEG A MOSZKVÁBAN DECEMBER 28-ÁN ÕRIZETBE VETT AMERIKAI PAUL WHELANT - KÖZÖLTE AZ INTERFAX. IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: AZ IRÁNI RAKÉTAKÍSÉRLETEK NEM SÉRTIK ENSZ-HATÁROZATOT, AHOGY AZT AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER ÁLLÍTOTTA. ELSÕKÉNT A VILÁGÛR KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETÉBEN, LESZÁLLT A HOLD TÁVOLI OLDALÁN A CSANG'O-4 KÍNAI ÛRSZONDA. KIVONULT MINTEGY 400 KURD FEGYVERES AZ ÉSZAK-SZÍRIAI MANBÍDZS VÁROSBÓL, AMELYET TÖRÖKORSZÁG OFFENZÍVÁVAL FENYEGET. "NINCS MENETREND ÉS NINCS HATÁRIDÕ AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSÁRA SZÍRIÁBÓL"- JELENTETTE KI DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A FEHÉR HÁZBAN. ELÉRTE A 122-T A DECEMBERI FÜLÖP-SZIGETEKI FÖLDCSUSZAMLÁSOK ÉS ÁRVIZEK HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. AZ OLVADÓ GRÖNLANDI JÉGTAKARÓ FOLYAMATOSAN BOCSÁT KI METÁNGÁZT A LÉGKÖRBE, AMI JÓVAL NAGYOBB HATÁSSAL VAN A LÉGKÖRRE, MINT AZT EDDIG FELTÉTELEZTÉK MTI. HOLTAN TALÁLTAK EGY TESTVÉRPÁRT EGY KISGYÕRI CSALÁDI HÁZBAN. A GYANÚ SZERINT EGY KONFLIKTUS MIATT A FIATALABB FIVÉR HALÁLOSAN BÁNTALMAZTA A TESTVÉRÉT, MAJD ÖNGYILKOS LETT. ÕRIZETBE VETTEK EGY FÉRFIT, AKIT AZZAL GYANÚSÍTANAK, HOGY MEGÖLT EGY 70 ÉVES EMBERT, MAJD ELLOPTA AZ ÉRTÉKEIT KARÁCSONYKOR MISKOLCON. BOMBÁVAL FENYEGETÕZÖTT EGY FÉRFI EGY BUDAPESTI ÉPÍTKEZÉSEN, A RENDÕRÖK EGY ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK POLICE.HU. JOGERÕSEN NYOLC ÉVRE ÍTÉLTEK EGY SZERB KÁBÍTÓSZERCSEMPÉSZT SZEGEDEN. KIADTÁK A FIGYELMEZTETÉST 13 MEGYÉRE AZ ERÕS SZÉL MIATT, A DUNÁNTÚLON ÉS A BUDAI HEGYEKBEN 80 KM/H-ÁT MEGHALADÓ SZÉLLÖKÉSEK IS LEHETNEK. OMSZ: HIDEGRE ÉS HAVAZÁSRA KELL KÉSZÜLNI A HÉTVÉGÉN, NÉHÁNY HELYEN NAPKÖZBEN IS MÍNUSZOK LESZNEK, HÓFÚVÁS IS VÁRHATÓ.