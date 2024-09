Deutsch Tamás: elhibázott az Európai Bizottság költségvetési javaslata

Deutsch Tamás kitért arra is, hogy a migrációt nem kezelni, hanem megállítani kell. A határvédelemre kell több pénz. De az Európai Unió Bírósága azért bünteti Magyarországot, mert teljesíti határvédelmi kötelezettségeit. A fideszes módosító javaslat célja az is, hogy ez a 200 millió eurós büntetés ne terhelje a magyar költségvetést - mondta a Fidesz EP-képviselője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

