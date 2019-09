Deutsch Tamás: A Néppártnak egy erősödő pártra van szüksége

A következő időszakban a nemzeti függetlenség megerősítésére kell koncentrálni - mondta Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője Kötcsén, a Polgári Piknik előtt. Javulnak a demográfiai tendenciák: húszéves csúcson van a házasságkötések száma, nő a gyermekvállalási kedv, csökken a válások, a csecsemőhalandóság és az abortuszok száma - jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Kötcsén. Az ellenzéki együttműködés összeomlott, kevés helyen van érdemi együttműködés, az is inkább konfliktusos - mondta Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke a Polgári Pikniket megelőzően. Nem foglalkozom az ellenfelekkel - mondta Tarlós István főpolgármester Kötcsén, a Polgári Piknikre érkezve. Több mint hárommillióan, a választópolgárok 53 százaléka támogatja a kormánypártokat - mondta Kiszelly Zoltán politológus az M1-en. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti szavazásra nincs lehetőség; választójogát kizárólag az gyakorolhatja, aki október 13-án Magyarországon tartózkodik. Több feltétel teljesítésével Magyarország nem esélytelen a klímasemlegesség elérésére 2050-re - jelentette ki Áder János köztársasági elnök. A világgazdaságban lassulás van, de recesszió nincs, itthon fenn kell tartani a fiskális fegyelmet és meg kell őrizni a magas beruházási rátát a magyar gazdaságban - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarország jelenének és jövőjének sikerében minden eddiginél fontosabb szerep jut a kutatásoknak és innovációnak - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Mintegy 2,5 milliárd forintnyi segítséghez juthat október közepéig az a több mint 1900 szőlőtermelő, akik a zöldszüret mellett döntöttek - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára. Fontos, hogy az ország megbecsülje a földműveseket, akik a magyar földvagyonnal gazdálkodnak, és egészséges, biztonságos, ízletes élelmiszert termelnek a családok számára - mondta Farkas Sándor parlamenti államtitkár. Több mint 7300 fiatal kezdi meg tanulmányait az Agrárminisztérium valamelyik oktatási intézményében - közölte a minisztérium. A vadállományt sehol sem veszélyezteti a jogszerű vadászat - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országos Vadásznap és Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál megnyitóján. Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Giuseppe Conte olasz kormányfő ismételt miniszterelnöki megbízatásához. Jelentősen romlott a német lakosság szubjektív biztonságérzete a korábbi években megszokotthoz képest - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Több mint 15 ezer diák utazhatott a határon túlra idén a Rákóczi Szövetség támogatásával - mondta Csáky Csongor, a szervezet elnöke. Ünnepélyes tanévnyitót tartottak a kárpátaljai magyar iskolák Csongoron. Földet értek Moszkvában és Kijevben az orosz-ukrán fogolycsere keretében szabadon bocsátott személyeket szállító repülőgépek. Ukrajna a fogolycsere keretében átadta Oroszországnak Volodimir Cemah donyecki szakadár fegyverest, akinek köze lehetett 2014-ben a malajziai utasszállító repülőgép Kelet-Ukrajna feletti lelövéséhez - közölte a holland külügyminisztérium. Az orosz rendőrség őrizetbe vette a központi választási bizottság elnöke, Ella Pamfilova elleni támadás gyanúsítottját - jelentette be Irina Volk belügyminisztériumi szóvivő. A görög rendőrség szerint 424 migráns érkezett péntek reggel és szombat dél között az égei-tengeri görög szigetekre - számolt be az ERT görög állami rádióadó. Szíriai terrorszervezet finanszírozása miatt vettek őrizetbe 10 embert Olaszországban egy razzia során. Irán üzembe helyezett több korszerű, urándúsító centrifugát - közölte az Iráni Atomenergia-ügynökség szóvivője, Behrúz Kamalvandi. Izrael légicsapásokat hajtott végre Gázában, az iszlamista Hamász palesztin szervezet fegyveres állásai ellen - jelentette be az izraeli hadsereg. Pakisztán nem engedte be légterébe Ram Nath Kovind indiai elnök gépét. Legalább 30 ember meghalt és több ezren eltűntek a Dorian pusztítása következtében. A hurrikán jelenleg az Egyesült Államok keleti partja mentén Kanada felé halad tovább. Az erdők pusztítását nem lehet csupán helyi problémaként kezelni, mert az az egész bolygó jövőjét sodorja veszélybe - figyelmeztetett Ferenc pápa Madagaszkáron. Amazónia védelmére megállapodást kötött a térség hét országa. Eszerint megelőzendő az idei nyáron történt hatalmas erdőtüzeket, összehangolják katasztrófavédelmi tevékenységüket és a műholdas megfigyelést. Hárman meghaltak, amikor két autó összeütközött a 2-es főút Váchoz közeli szakaszán - közölte a rendőrség Egy ember meghalt az M19-es autóúton történt balesetben - közölte a rendőrség. Meghalt egy autós a főváros XXIII. kerületében, a Majori úton - erősítette meg a rendőrség. A rendőrség 101 tő cannabist talált egy becskei ház udvarán. Kovács Sarolta a 13. helyen végzett a hagyományos versenyben a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon - a magyar női csapat ötödik lett. Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Szent István SE 33:22; FTC-Rail Cargo Hungaria - Kisvárda Master Good SE 30:22, Motherson-Mosonmagyaróvár - Váci NKSE 28:29 Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Sport36-Komló 37:21; Váci KSE - FTC-HungaroControl 21:24 Férfi vízilabda ob I: BVSC-Zugló - Metalcom Szentes 12:7 Férfi vízilabda ob I: FTC-Telekom Waterpolo - UVSE 18:9 Bronzérmesként zárja a magyar női válogatott az asztalitenisz csapat EB-t.