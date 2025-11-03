Deutsch Tamás: A leg nem okébb dolog az az, hogy csak kizárólag hazudni tud Magyar Péter+ videó

Megosztás itt:

Deutsch Tamás, EP-képviselő, Fidesz: "A leg nem okébb dolog az az, hogy csak kizárólag hazudni tud Magyar Péter, de most már odajutott, hogy hazugság a négyzeten, hogy a saját hazugságaiban is hazudik. Október 6-án derült az ki, hogy brutális adatszivárgási botrány volt a Tisza Párt applikációjánál. Azt mondja 2 napon keresztül, még az ipari kameráknak is nyilatkozva ez egy hazugság. Ezt megint Rogán Tóni találta ki. Majd 2 nap múlva azt mondja, ja nem. Tényleg történt adatszivárgás."