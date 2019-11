Deutsch Tamás: 1956 az igazság és a szabadság mindenekfelettiségéről szólt

Ma tartja alakuló ülését a Fővárosi Közgyűlés. A megalakulás után rögtön az illetményekről szavaznak majd a képviselők. A Hír TV birtokába jutott előterjesztés szerint az öt főpolgármester-helyettes személyenként több mint 1,3 millió forintot kap majd, a főpolgármester bére pedig másfél millió forint lesz. Az Országgyűlés újra Polt Péter választotta meg legfőbb ügyésznek. Alkotmánybíróvá választották Handó Tündét. Szalayné Sándor Erzsébet az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesévé választották. Klímavészhelyzet, stadionstop, faültetések és a Római parti mobilgát megvétózása - Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke a parlamentben ismételte meg Karácsony Gergely párttársa kampányígéreteit. „Karácsonnyal visszatér a Demszky-korszak és már csak Hagyó Miklós parizere hiányzik” - így reagált a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára Szabó Tímea felszólalására. Dömötör Csaba hangsúlyozta: az ellenzéki városvezetés olyan döntésekre készül, amelyeket a kampányukban elhallgattak. A baloldali polgármesterek nem említették, hogy nem támogatják a budai szuperkórház létrejöttét és nem lehet majd szobra Szent Istvánnak sem a Szent-István parkban – mondta Dömötör Csaba. Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője szerint az ország vezetése korrupt, eltörli a szolidaritást és megfélemlíti az embereket. Az MSZP a sajtószabadság pusztulásáról beszél, miközben a legnézettebb és legolvasottabb médiumok az ellenzék vitorlájába fújják a szelet - mondta a szocialisták frakcióvezetőjének kijelentései kapcsán az Emmi parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta: ha a Tóth Bertalan által felvázolt jogbizonytalanság igaz lenne, akkor nem jönne ennyi befektető hazánkba és nem fejlődne a gazdaság. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Karácsony Gergely főpolgármesternek megválasztásához, egyúttal meghívta arra a kormányülésre, amelyen a budapesti fejlesztések jövőjéről is tárgyalnak. Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán jelentette be, hogy elfogadja a miniszterelnök meghívását és részt vesz a szerdai kormányülésen. Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció frakciószóvivője arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy kormánya haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az euró bevezetéséről. Gyurcsányék kormányzása alatt nemhogy az euró bevezetésére nem volt semmi esély, hanem csőd előtt állt az ország – emlékeztetett a Fidesz. Átlagosan 30 százalékkal emelkedik több mint 32 ezer szakiskolában tanító pedagógus bére jövőre - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára Magyarország élőben c. műsorunkban. Bódis József szerint az új szakképzési törvény elfogadása után az oktatók nem a köznevelési törvény, hanem a Munka törvénykönyvének hatálya alá tartoznak majd, de emiatt senkit sem fog rosszabbul járni. Nagykanizsán nyitotta meg nemzetközi szinten legnagyobb gyártóüzemét az ipari professzionális tisztítógépeket gyártó dán Nilfisk. Németország a legfontosabb gazdasági partnere Magyarországnak, és számos területen stratégiai szövetségese is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalt Budapesten Heiko Maas német külügyminiszterrel. Ukrajnából jön a legtöbb vendégmunkás Magyarországra, szeptember végén közel 44 ezren rendelkeztek munkavállalási engedéllyel - írja a Világgazdaság. Húsz éven belül meghaladja az egyharmadot a bevándorlók és bevándorló származásúak aránya Németországban - mondta Herbert Brücker, a szövetségi munkaügyi hivatal munkaerőpiaci és foglalkoztatási kutatóintézetének migrációs szakértője. Egy migráns kitoloncolása Ausztriából 16 700 euróba (5,5 millió forint) kerül a belügyminisztérium nyilvánosságra került adatai szerint. 1956 az igazság és a szabadság mindenekfelettiségéről szólt - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselő Brüsszelben. Bizalmat szavazott a kétkamarás román parlament együttes ülése a jobbközép Nemzeti Liberális Pártot vezető Ludovic Orban kormányának. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség felelős kormányzásra számít, és elvárja a magyar közösség iránti tiszteletet a Ludovic Orban vezetette új román kormány részéről – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Elkezdődtek hétfő este Berlinben a német fővárost kettéosztó fal ledöntésének 30. évfordulójára szervezett ünnepségek. Az iraki hatóságok ismét blokkolták az internetelérést a fővárosban, Bagdadban és az ország nagy részén. Elfogták az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet néhai vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi nővérét Szíria észak-nyugati részén. Sir Lindsay Hoyle, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt eddigi képviselője lett a brit parlamenti alsóházának új elnöke. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége által a kisvállalkozóknak nyújtott segítség Guatemalában az illegális bevándorlóknál köt ki – írja a The Washington Post. Az Egyesült Államok megkezdte a párizsi klímaegyezményből való kilépésének hivatalos folyamatát - jelentette be Mike Pompeo külügyminiszter. Az amerikai demokrata törvényhozók nyilvánosságra hozták a Trump elleni vizsgálat egyes tanúvallomásainak szövegét. Az Apple 2,5 milliárd dollárt adományoz a kaliforniai lakhatási válság enyhítésére, csatlakozva ezzel a Google, a Facebook és a Microsoft hasonló erőfeszítéseihez. Az Egyesült Államok szövetségi hatóságai Coloradóban őrizetbe vettek egy férfit, aki az állam egyik legrégebbi zsinagógáját tervezte felrobbantani a Denvertől délre fekvő Pueblo városkában. A mexikói kormány minden szükséges segítséget felajánlott Argentína gazdasági helyzetének megoldásához - közölte Alberto Fernández, Argentína múlt héten megválasztott új elnöke, miután tárgyalt mexikói vendéglátójával, Andrés Manuel López Obradorral. Egy család legkevesebb öt tagját, köztük két csecsemőt mészároltak le fegyveres támadók Észak-Mexikóban, a helyi média szerint az áldozatok feltehetően mind amerikai állampolgárok voltak. A mexikói drogmaffia fentaniltartalmú hamisított gyógyszereket csempész az Egyesült Államokba - figyelmeztetett az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal. Kábítószer-csempészet miatt nyolc és fél éves börtönbüntetéssel sújtotta egy német bíróság Madiea Ghafoort, a hollandok olimpikon atlétáját. Holtan találtak egy 85 éves asszonyt szalonnai otthonában - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított eljárást. Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt. Ideiglenesen Osztermájer Gábor irányítja a labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC csapatát, amelynek vezetőedzőjét, Tomiszlav Szivicset menesztették. A Puskás Aréna jövő pénteki nyitómérkőzésén Dibusz Dénes véd majd Uruguay ellen - mondta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.