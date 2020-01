Deutsch: Szintet lépnek az ellenzék támadásai

Több millió forintot fizet a DK-s polgármester vezette Újbuda egy olyan ügyvédi irodának, amely 2010-ig az akkor szocialista vezetésű kerületnek dolgozott - tudta meg az Origo. A portál arra is rámutatott, hogy Zala László, az iroda vezetője ráadásul korábban harmadrendű vádlott volt egy, a kerületet érintő ingatlanügyben. A kispesti korrupciógyanús ügyeket nyilvánosan és legalább fél évig vizsgálja az újonnan felálló bizottság - erre tesz javaslatot az LMP XIX. kerületi képviselője. Gajda Péter kispesti polgármester szerint bármeddig dolgozhat az őt is érintő korrupció gyanús eseteken a vizsgáló bizottság. Lemond a Jobbik pártigazgatói posztjáról Szabó Gábor. A tisztséget a párt elnöke, Sneider Tamás veheti át - tudta meg az Origo. Belső vizsgálatot indított Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a kaposvári Zita Speciális Gyermekotthonban történt bántalmazás miatt - közölte a minisztérium. Magyarországon megéri vállalkozni, az adórendszer támogatja a kis- és középvállalkozásokat - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. 26 újabb gyógyszer kap társadalombiztosítási támogatást január 15-től – közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Idén minden korábbinál több forrás, csaknem 300 milliárd forint hasznosul majd a kötött pályás korszerűsítésekben - közölte az Információs és Technológiai Minisztérium. Sikeresek a kormány új kultúratámogatási programjai - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte: a kulturális tao helyébe lépő többlettámogatási rendszer és a Lázár Ervin Program segítségével Vácon és a Dunakanyarban öt hónap alatt 82 komolyzenei programot tartanak az iskolákban, így 6600 gyermek ismerkedhet a komolyzenével. Nagyobb hangsúlyt kap, és erősödik az állami bormarketing-tevékenység - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség és az Agrármarketing Centrum. Az ITM az év végéig kidolgozza a klímasemlegesség 2050-es eléréséhez szükséges Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát a szerdai kormányülésen elfogadott energia- és klímapolitikai dokumentumok alapján - mondta Palkovics László, a tárca minisztere. A magyar katonák sohasem áldozhatók fel idegen nagyhatalmi érdekek oltárán - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az 1943-as doni áttörés évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Koszorúzással emlékeztek a 77 évvel ezelőtti Doni katasztrófára Egerben. A magyar és a lett két szabadságharcos nép, együttműködésük pedig kölcsönösen előnyös - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Rigában. Ha a bajorok és a magyarok sikerrel tudnak együttműködni egy keresztény értékeken alapuló politika égisze alatt, akkor egész Európa helyzete is javulni tud – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Horvátország először vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, ez történelmi pillanat az ország számára, az Európai Bizottság sikere pedig függ Horvátország sikerétől is - jelentette ki Ursula Von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Bizottság online rendszerében regisztrálta a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásait - közölte az uniós bizottság. Mintegy száz migráns érkezett az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetére egy hajó fedélzetén - jelentette az olasz parti őrség. Tízezrek tüntettek a dél-olaszországi Foggiában a maffia ellen. Az orosz legénység professzionalizmusa akadályozta meg egy orosz és egy amerikai hadihajó összeütközését az Arab-tengeren - közölte a moszkvai védelmi minisztérium. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Közel-Keleten kialakult feszültség ne éleződjön tovább, hiszen az súlyos hatással járna Európa biztonságára - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Teljes körű és átlátható vizsgálatra van szükség az Iránban lezuhant ukrán utasszállító repülőgép katasztrófájának ügyében, ha ez elmarad, az súlyos bizalomvesztéssel jár Teherán számára - jelentette ki a német külügyminiszter. Irán lőtte le, de nem szándékosan Teherán közelében szerda hajnalban az ukrán utasszállító gépet - jelentette be az iráni állami tévé a hadsereg közleményét idézve. Ádil Abdel Mahdi iraki ügyvivő miniszterelnök az amerikai csapatkivonásra vonatkozó terv kidolgozására kérte Mike Pompeo amerikai külügyminisztert - áll a bagdadi elnöki iroda közleményében. Washington elutasítja Irak kérését a csapatkivonásról szóló tárgyalásokra - közölte az amerikai külügyminisztérium. Az amerikai kormány 17 szankciót hozott iráni vállalatok és személyek ellen - jelentette be közös sajtótájékoztatón Mike Pompeo külügyminiszter és Steven Mnuchin, a pénzügyi tárca vezetője. Ismét ezrek tüntettek a kormány ellen Bagdadban és több dél-iraki városban, az emberek egyúttal Amerika- és Irán-ellenes jelszavakat is skandáltak. Tűzszünet lép életbe január 12-én nulla órától a szíriai Idlíb tartomány feszültségcsökkentési övezetében egy Oroszországgal elért megállapodás keretében - közölte a török védelmi minisztérium. Azonosítatlan, egyes hírek szerint izraeli repülőgépek bombázták egy iraki milícia konvoját a kelet-szíriai Deir-ez-Zór tartományban, a légicsapásban 8 fegyveres vesztette életét. A líbiai helyzet megoldása a helyi erők kezében van, a párbeszéd mielőbbi megkezdésére van szükség Tripoli és Tobruk között egy tűzszüneti megállapodásról - jelentette ki Ghassan Salamé, az ENSZ főtitkárának líbiai különmegbízottja. Legalább 12 ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek egy mecsetben végrehajtott pokolgépes merényletben a délnyugat-pakisztáni Kvettában. Texas a továbbiakban nem akar újonnan érkező menekülteket letelepíteni - közölte Greg Abbott texasi kormányzó Mike Pompeo külügyminiszternek elküldött levelében. Megkezdődött a szavazás a tajvani elnökválasztáson. Letartóztatta a bíróság a nagyanyja megölésével és elásásával gyanúsított bajai férfit - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Egy feltételezett fiatalkorú elkövetőt gyanúsítottként hallgatott ki, társát elfogta a rendőrség a kaposvári gyermekotthonban történt bántalmazás ügyében - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. A Magyar Honvédség a rendőrséggel együttműködve hétfőtől folyamatos járőrözést hajt végre a Tiszán a vízi forgalom ellenőrzése és az államhatár jogellenes átlépésének megakadályozása érdekében - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Női kézilabda NB I: Alba Fehérvár KC-Dunaújvárosi Kohász KA 22:23 Szlovák jégkorongliga: HK Nitra (szlovák)-DVTK Jegesmedvék 1:3