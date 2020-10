Deutsch: Juorová elfogult és csak egy oldalról tájékozódik

1791 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 44 816-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24 idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1109-re emelkedett, 13 580-an már meggyógyultak. A súlyos betegeknél jók a vérplazmakezelés tapasztalatai - jelentette ki Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója. Szigorítja a kormány a karanténszabályokat. Az előírások megsértéséért a kiszabható helyszíni bírság az eddigi 50 ezer forint helyett akár 150 ezer forint is lehet. Az erről szóló törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be. A püspöki kar a koronavírus-járvány második hullámában nem tervezi a nyilvános liturgia szüneteltetését, fölhívja azonban a figyelmet az egyéni felelősségre - mondta Veres András győri megyéspüspök a Magyar Hírlapnak. Amikor az állam forrást ad egy egyházi intézmény építésére vagy fenntartására, akkor a pénzt a legjobb helyre teszi - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Lekezelő hangnem és az emberi méltóság teljes hiánya jellemzi a magyar bírósági végrehajtói kart, mondta a Mi hazánk Mozgalom pénzügyi és végrehajtási szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna hangsúlyozta, folyamatosan érkeznek a párthoz panaszok az adósok részéről amiatt, hogy a végrehajtók semmibe veszik az etikai kódexet. Politikai okokból nem emelte fel szavát a Mazsihisz elnöke a balliberális összefogás antiszemita szerencsi jelöltje ellen - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Hír Tv Informátor című műsorában. Korábban a miniszterelnök is kifogásolta Heisler András hallgatását, aki azonban nem tartja magát felelősnek. A kispesti vagyonkezelő igazgatójának fel kellett volna tüntetni a vagyonnyilatkozatában az ismerősének 2017-ben kölcsönadott 21,6 millió forintot - nyilatkozta a Századvég Alapítvány jogi szakértője a Magyar Nemzetnek. Erzsébetvárosban a baloldal korábban is lopott, és most is lop, ott folytatja, ahol 2010-ben abbahagyta - közölte a VII. kerületi Fidesz arra reagálva, hogy lopás miatt házkutatást tartott a rendőrség a kerületi önkormányzat épületében. A politikai haszonért szolgálják ki Karácsony Gergelyék az LMBTQ szervezetek céljait - jelentette ki Csepel fideszes polgármestere Budapesti srácok című műsorunkban. Borbély Lénárd szerint a budapesti városvezetés ultraliberális értékrendet képvisel. A főpolgármester támogatja a Budapest Pride-ot és többek között a 6. kerület momentumos polgármesterével együtt kitűzték a szivárványos zászlót is a városházára. Jelentős szabadságot élveznek Magyarországon a civil szervezetek, szemben azzal, ami Věra Jourová jogállamisági jelentésében áll - jelentette ki a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Magyar Nemzetnek. Szalay-Bobrovniczky Vince szerint az Európai Bizottság jogállamisági jelentését a Soros-szervezetek véleménye alapján írták. Az államtitkár hozzátette: Magyarországot a kormány migrációs politikája miatt is támadják. Az elmúlt három évben megduplázódott a hazai nyúlfogyasztás - közölte Nagy István agrárminiszter a Csak nyúl elnevezésű debreceni nyúlfesztivál megnyitóján. Lefejeztek egy középiskolai tanárt Párizs közelében. A francia elnök Iszlamista terrorista merényletnek nevezte a brutális támadást. Az elkövetőt agyonlőtte a rendőrség, az ügyben a terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot. A lehető legkeményebben fel fog lépni a francia állam a köztársasági eszme védelmében - reagált a francia kormányfő arra a bestiális gyilkosságra, amelyben egy csecsen diák késsel megölt, és lefejezett egy középiskolai történelemtanárt Párizs külvárosában A Párizsban történt terrorcselekmény összefügg a tömeges, ellenőrzés nélküli migrációval - jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A világon 39,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a gyógyultaké pedig 27 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Csehországban a járvány kezdete óta első ízben a tízezret is átlépte az új igazolt koronavírus-fertőzések száma. A laboratóriumi vizsgálatok 24 óra alatt 11 105 új fertőzést mutattak ki, ez az eddigi legmagasabb napi esetszám. Ukrajnában az elmúlt napon 6410 új esettel 293 641-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 109 újabb halálos áldozattal 5517-re emelkedett. A koronavírus-járvány németországi megfékezéséhez mindenkinek kevesebb emberrel kell találkoznia, és amikor csak lehet, otthon kell maradnia - mondta Angela Merkel kancellár. Önkéntes kijárási korlátozására szólították fel a lakosságot az olasz orvosok, hogy csökkenjen a koronavírus-járvány terjedése. Belgiumban a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt hétfőtől egy hónapra bezárnak a vendéglátó egységek és éjszaki kijárási tilalom lép életbe. Leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását a Moody's, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a brit EU-tagság megszűnése tovább rontotta a brit gazdaság egyébként is gyengülő szerkezeti folyamatait. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök kijelentette, kormánya nem hagy fel azzal, hogy kiálljon az emberi jogokért Kínában. Rakétatámadás érte az északnyugat-azerbajdzsáni Gandzsa városát. Bosszút esküdött Ilham Alijev azeri elnök azután, hogy lövedékek csapódtak be Azerbajdzsán második legnépesebb városában, Gandzsában, és 13 civil életét vesztette. Véget ért a több mint hat éve tartó jemeni polgárháború legnagyobb fogolycseréje, a két nap során több mint ezer foglyot cseréltek ki egymással az Irán támogatását bíró húszi síita lázadók és a jemeni kormányerők. Több mint 220 millió forintot érő, majdnem kilencven kilogramm kábítószert foglaltak le a rendőrök egy zsámbéki és egy újbudai parkolóban. Díjmentesen utazhatnak a MÁV-Start, a Volánbusz és a GYSEV belföldi járatain október 23. és november 1. között azok a gyerekek, akik a jegyvásárláskor felmutatják pecsétgyűjtő Kajla-útlevelüket és diákigazolványukat. Levonulóban van az árhullám a borsodi folyókon - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Férfi vízilabda ob I: Eger - FTC-Telekom Waterpolo 14:16; UVSE Hunguest Hotels - BVSC Zugló 10:13 Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC - Budakalász 30:27; Csurgói KK - Ceglédi KKSE 28:19 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - HK Dukla Trencin (szlovák) 2:3 Női röplabda Extraliga: Újpesti TE - Swietelsky-Békéscsabai RSE 1:3 A kenyai Peres Jepchirchir világcsúccsal nyerte a női félmaraton Gdyniában rendezett világbajnokságát – az új rekord 1:05:16.