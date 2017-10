Deutsch: Jeszenszky politikailag elbutul

30 M FT-RA BÜNTETTE AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONTOT A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG A LABORGÉPEK BESZERZÉSE MIATT. HADHÁZY ÁKOS (LMP): AZ ÁEK A DIAGON HELYZETBE HOZÁSÁVAL AZ EGÉSZSÉGÜGYTÕL VONTA VOLNA EL A CÉGNEK JUTTATOTT HASZNOT. NEM TÁMOGATJA A FIDESZ AZ UKRÁN KORMÁNYPÁRT FELVÉTELÉT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBA. NÉMETH ZSOLT: MAGYARORSZÁG TOVÁBBRA IS ÚGY GONDOLJA, HOGY MÓDOSÍTANI KELL AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNYT. 2 MRD FT EXTRAPROFITOT ZSEBELHETETT BE A NYUGDÍJASOKNAK SZÁNT ERZSÉBET-UTALVÁNYOKKAL A FORGALMAZÓ ZRT. MAGYAR NEMZET. LEMOND A VÍGSZÍNHÁZ FÕRENDEZÕI POSZTJÁRÓL MARTON LÁSZLÓ SZEXUÁLIS ZAKLATÁSI ÜGYEI MIATT KÖZÖLTE AZ INTÉZMÉNY. MARTON ELÕZÕLEG FELFÜGGESZTETTE OKTATÓI MUNKÁJÁT A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEMEN IS, DE A VÁDAKAT TAGADJA. JESZENSZKY GÉZA: BIZTOS, HOGY NEM LÉTEZIK „SOROS-TERV”, A FIDESZ LEBECSÜLI A VÁLASZTÓK INTELLIGENCIÁJÁT MAGYAR NEMZET. INFORMATIKUSOK KÉPZÉSÉHEZ INDÍT PROGRAMOT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. ÁDER JÁNOS VISSZAKÜLDTE AZ ORSZÁGGYÛLÉSNEK MEGFONTOLÁSRA A KÉMÉNYELLENÕRZÉST ELTÖRLÕ TÖRVÉNYT. AZ ÁLLAMFÕ SZERINT AZ ÖNKÉNTES MEGRENDELÉS NÖVELI AZ ÉLETVESZÉLYES BALESETEK SZÁMÁT. 20-20 M FT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A NAIH A SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZRA ÉS AZ EGYHÁZ KÖZPONTI SZERVÉRE JOGELLENES ADATKEZELÉS MIATT. EGYMILLIÁRD FT-TAL EMELTÉK A HÁZIORVOSI PRAXIS VÁSÁRLÁSÁRA FORDÍTHATÓ TÁMOGATÁS KERETET. A KATALÁN PARLAMENT FELOSZLATÁSÁT JAVASOLTA MADRID, FÉL ÉVEN BELÜL ÚJ VÁLASZTÁSOKAT ÍRNAK KI. A SPANYOL KORMÁNY JAVASLATÁRÓL A SZENÁTUSNAK IS DÖNTENIE KELL A HATÁLYBA LÉPÉSHEZ. BEFEJEZÕDÖTT A KÉPVISELÕHÁZI VÁLASZTÁS CSEHORSZÁGBAN, AZ ELSÕ BECSLÉSEK SZERINT A RÉSZVÉTEL 60% KÖRÜL ALAKULT. A RÉSZEREDMÉNYEK SZERINT AZ ANO MAGASAN MEGNYERI A VÁLASZTÁSOKAT. ELFOGTA A RENDÕRSÉG AZT A KÉSES TÁMADÓT, AKI TÖBB EMBERT MEGSEBESÍTETT MÜNCHENBEN. BAJOR RENDÕRSÉG: PSZICHÉSEN ZAVART NÉMET ÁLLAMPOLGÁR KÖVETTE EL A MÜNCHENI KÉSES TÁMADÁST. AZ AFGÁN HADSEREG LEGKEVESEBB 15 KATONÁJA HALT MEG EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ÁLTAL ELKÖVETETT KABULI ROBBANTÁSBAN. 63-RA EMELKEDETT A PÉNTEKI AFGANISZTÁNI MERÉNYLETEK HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. KABULBAN EGY SÍITA, GOR TARTOMÁNYBAN EGY SZUNNITA MECSETBEN ROBBANTOTTAK ÖNGYILKOS MERÉNYLÕK. HATVAN BEVÁNDORLÓT MENTETT MEG AZ ÉGEI-TENGEREN A ROMÁN PARTI ÕRSÉG HAJÓJA. 4-ES ERÕSSÉGÛ TÁJFUN KÖZELÍT A JAPÁN HONSHU-SZIGETHEZ, ÁRVÍZ ÉS HEVES HULLÁMOK VÁRHATÓK. TÖBB MINT SZÁZ EMBERT VETTEK ÕRIZETBE LATIN-AMERIKÁBAN KISKORÚAK MEGRONTÁSÁNAK GYANÚJÁVAL, AZ EDDIGI LEGNAGYOBB RENDÕRSÉGI AKCIÓBAN. AZ 1956-OS FORRADALOMRA ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTEK A NEW YORK-I MAGYAR ENSZ-KÉPVISELETEN. 5 GYALOGOST GÁZOLT HALÁLRA EGY 20 ÉVES NÕ AZ UKRAJNAI HARKOVBAN, MIUTÁN A PIROSON ÁTHAJTVA ÜTKÖZÖTT EGY MÁSIK AUTÓVAL. A NÕ EGY ISMERT OLIGARCHA LÁNYA, 2 ÉVE SZERZETT JOGOSÍTVÁNYT ÉS MÁR 4-SZER INDULT ELLENE ELJÁRÁS GYORSHAJTÁS MIATT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 1-ES FÕÚTON LEVÉL TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY FÉRFIT ENCS ÉS GIBÁRT KÖZÖTT, A VÉTKES FURGON ELHAGYTA A HELYSZÍNT, A RENDÕRSÉG KERESI. HÁROM GÉPKOCSINAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ ELÕZÉS KÖZBEN TELEKGERENDÁS KÖZELÉBEN, MIND A NÉGY AUTÓ AZ ÁROKBA CSAPÓDOTT, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. A SZMOGRIADÓ TÁJÉKOZTATÁSI FOKOZATÁT VEZETTÉK BE NYÍREGYHÁZÁN. BKK: PÓTLÓBUSZ KÖZLEKEDIK A JÖVÕ HÉTEN A 3-AS VILLAMOS DÉLI SZAKASZÁN.