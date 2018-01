Deutsch: Fontos, hogy a magyarok sikeresek legyenek az e-sportokban

Első alkalommal rendeznek a V4 országok közötti pénzdíjas tornát esportban. Ez a kifejezés a videojáték-bajnokságok összességét jelenti, ahol előre meghatározott játékokban, versenykörülmények között mérik össze tudásukat a versenyzők. A nevezés már elindult.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A Nemzeti Versenysport szövetséggel elkezdtünk egy párbeszédet, aminek következtében megfogalmazódott egy olyan gondolat, ami összevágott a korábbi célunkkal, hogy nemzetközi esportversenyt hozzunk Magyarországra, viszont a Nemzeti Versenysport Szövetéggel közösen kiegészítettük a sportok világával” – fogalmazott Bíró Balázs, az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület elnöke.

A Digitális Jólét Program miniszterelnöki biztosa szerint a kormány számára az Esport ugyanannyira fontos mint a hagyományos sportok.

„Az esport játék, a videojátékokkal való foglalkozás az magától értetődően egy olyan tevékenység ahol játékos formában, különösebb feladat megoldása nélkül olyan említést érdemlő a digitális írás-olvasás tudás részét képező ismereteket tudnak az emberek elsajátítani, amely a legmodernebb eszközök használatában ölt testet” – nyilatkozta Deutsch Tamás.

A miniszterelnöki biztost arról is kérdeztük, hogy miért lép be a kormány állami pénzzel egy piaci alapon is működő területre.

„Kinek kinek a maga által választott sporttevékenységeket illetően kell olyan döntéseket hozni, amivel a lehetőséget bővíti, sokan érdeklődnek az esport iránt, az esport támogatása az a polgároknak bővíti az esportolás lehetőségét” – válaszolta Deutsch Tamás.

„Hivatalos szervezetek most alakultak az MTK-nak, a DVTK-nak és más sportszervezeteknek van már szakosztálya de még nagyon gyerekcipőben jár még Magyarországon ez az egész” – fogalmazott Erdei Patrik, a Gamestar Magazin online főszerkesztő-helyettese.

A szakújságíró szerint egyre többen vesznek részt az esportban, de ez nem olcsó mulatság.

„Egy modern pc összerakása 300 ezer forint, különböző komponenseket (elmondja) kell hozzá megvenni, illetve attól függően, hogy ki mennyire akar komoly kiegészítőket venni hozzá még egy 50 ezerrel megdobhatja a költséget, ott van még a monitor, ami akár 100-150 ezer forintra is rúghat egy komoly, modern monitor” – tette hozzá a szakújságíró.

A november 10-i magyar közlönyben egyébként még 2 millió forintos állami támogatás jelent meg a v4-es esport rendezvényre. Egy nappal később helyesbítették, 2 milliárdra.