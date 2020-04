Deutsch: Ez egy cinikus arculütés

„Csak együtt sikerülhet. Egyetlen magyar sincs egyedül”– üzent Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közétett videójában. A kormányfő megköszönte az egészségügyi dolgozók, a mentősök, a gyógyszerészek, a tanárok, a bolti eladók és az önkéntesek munkáját. Elképzelhető, hogy a korlátozások enyhítése után megnőnek a koronavírusos esetek - közölte a kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Szentkirályi Alexandra közölte: a kormány célja, hogy újraindítsa a gazdaságot és ezzel egy időben féken tudja tartani a vírust. Az adócsökkentések segítik a munkahelyek védelmét és a gazdaság újraindítását - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert hangsúlyozta: ez a kormány az adócsökkentést választotta válságkezelési módszerként szemben a baloldali kormánnyal, akik „adóemelésekkel és megszorításokkal operáltak” 2008-ban. 2443-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg. Ezzel 262 főre emelkedett az elhunytak száma, 458-an már gyógyultan távoztak a kórházból. 899 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára. Operatív törzs: Továbbra is csak alapos okkal lehet elhagyni a lakóhelyet. A Demokratikus Koalíció szerint a kormány lépései semmire sem jelentenek valódi megoldást a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben - mondta László Imre, a párt egészségügyi szakpolitikusa. Egy szállítógép 2 millió 600 ezer maszkot, 10 ezer komplett védőruhát és 21 lélegeztetőgépet hozott Budapestre a Kína-Magyarország légihídon - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter. Karácsony Gergely főpolgármesternek be kellene tartania a törvényeket, mert emberéletek függenek az intézkedéseitől - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója Hollik István megdöbbentőnek és szomorúnak nevezte, hogy a Pesti úti idősotthonban a fenntartásért felelős fővárosi önkormányzat nem biztosította az orvosi jelenlétet, noha erre törvény kötelezi. Most már biztos, hogy május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák - jelentette be a köznevelésért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Maruzsa Zoltán közölte: az időpont kiválasztását komoly szakmai egyeztetés előzte meg, amelyben a pedagógus szakszervezetek és a diákok is részt vettek. Az érettségi vizsgák május 4-i lebonyolítására vonatkozó döntés visszavonására szólította fel Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmánya. Az Országos Diáktanács Magyar Nemzetnek nyilatkozó tagjai elfogadják az előrehozott vizsgák törlését, és az érettségi mielőbbi megszervezése mellett foglaltak állást - közölte a lap online kiadásában. Négy nyelvvizsgaközpontnál 28 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A gazdaság mielőbbi újraindítása, illetve további erősítése elképzelhetetlen a K+F+I tevékenység nélkül, ezért a kormány azon dolgozik, hogy minden támogatást megadjon az érintetteknek - jelentette ki Schanda Tamás államtitkár. Mintegy 540 millió forintból folytatódik Sopron belvárosának fejlesztése, a felújítás az Ötvös utca és a Széchenyi tér között várhatóan ez év végén fejeződik be. Kovács Zoltán visszautasította a Human Rights Watch ügyvezető igazgatója által korábban megfogalmazott bírálatokat, rámutatva, hogy a magyar intézkedések eddig hatékonynak bizonyultak az új típusú koronavírus-járvány terjedési görbéjének ellaposításában. A koronavírus-járvánnyal összefüggésben Magyarországra nem érkezik többletforrás az Európai Uniótól - mondta Perényi Zsigmond, az ITM európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. Nem korlátozzák a tranzitzónában a menedékkérők szabad mozgását, hiszen bármikor önként visszatérhetnek Szerbiába - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Több európai vezető nem szívleli Brüsszel vezetési stílusát, csak azok nem mondják ki olyan nyíltan, mint Orbán Viktor, aki a migrációs politikával is szembe helyezkedett az EU-val - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek John Fonte. A Hudson Intézet washingtoni konzervatív programigazgatója szerint az Európai Néppárt elfordult eredeti értékeitől. Világszerte 2 790 986-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 195 920, a gyógyultaké 781 382 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Csehországban már 2400-an gyógyultak ki az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből, ez az eddigi 7300 fertőzött egyharmadát jelenti. Későbbre tolódhat a Covid-19 megbetegedés terjedésének csúcspontja Szlovákiában, és a korábban feltételezettnél alacsonyabb lehet a kórban megfertőződők száma is - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. Az új típusú koronavírus-fertőzés miatt teszteltek viszonylag alacsony, átlagosan tíz százalék alatti számánál mutatták ki eddig a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét a nyugat-balkáni országokban. Ukrajnában egy nap alatt 478 új esettel 8125-re emelkedett a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké 201-re nőtt. Horvátországban és Szlovéniában is csökkenő tendenciát mutat az új típusú koronavírus-járvány fertőzötteinek száma. 420-szal nőtt 24 óra alatt Olaszországban a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, amely így csaknem 26 ezerre emelkedett. Franciaországban az elmúlt 24 órában 389-cel 22 245-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Belgiumban május közepétől fokozatosan kinyitnak a boltok és az iskolák - jelentette be Sophie Wilmés belga kormányfő. Törökországban először haladta meg az új típusú koronavírus-járványban a gyógyultnak minősített betegek napi száma az újonnan regisztrált esetekét, az előbbi adat 3246-ra nőtt, míg az utóbbi 3122 lett. Az Egyesült Államokban meghaladta az 50 ezret a járvány halálos áldozatainak száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház legfrissebb adatai szerint. Aláírta Vlagyimir Putyin elnök az orosz állampolgárság megszerzését megkönnyítő törvényt, amely egyebek között megengedi, hogy az orosz útlevélért folyamodó külföldieknek az eddigi gyakorlattól eltérően nem kell lemondaniuk az előző állampolgárságukról. Az amerikai Repülési és Űrhajózási Hivatal mérnökei orvosi eszközöket terveznek. Kaliforniai laboratóriumukban a NASA mérnökei 37 nap alatt terveztek meg egy lélegeztetőgépet, amely tömeggyártásra is alkalmas. A koronavírus-járvány miatt ismét lezárták a hétvégén Budapesten a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot is, valamint Visegrádot és részlegesen Szentendrét. Hétfőtől kötelező a maszk, illetve az arcot eltakaró kendő vagy sál viselése a BKV járatain, a fővárosi boltokban és bevásárlóközpontokban, valamint csak így lehet igénybe venni a taxiszolgáltatásokat is 6 éves kor felett - közölte a BKV Zrt. A magyar férfi kézilabda-válogatott kijutott a jövő januári, egyiptomi világbajnokságra, a női csapat pedig a decemberi, dán-norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra, miután az európai szövetség törölte a két selejtezősorozat hátralévő mérkőzéseit. A Telekom Veszprém bejutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, mivel az európai szövetség végrehajtó bizottsága törölte az egyenes kieséses szakaszt. Jövő március 19. és 21. között kerül sor a tokiói olimpia női kézilabdatornájának selejtezőire - döntött a nemzetközi szövetség. Az egyik csoportot Győrben rendezik. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy legkésőbb június 13-án folytatódhat a játék a férfi és a női élvonalban, valamint a Magyar Kupában. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint szeptemberben lesz a magyar labdarúgó-válogatott következő mérkőzése.