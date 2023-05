Deutsch: Az uniós intézményeknek nem lehet politikai kifogása egy országgal szemben

Megosztás itt:

Magyarország az Európai Uniónak tett minden eredeti vállalását teljesítette, így nincs akadálya az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek – állítják a kormánypártok, miközben Gyurcsány Ferenc azon dolgozik, hogy hazánk ne kaphassa meg a neki járó uniós forrásokat. Korábban egy rádióinterjúban be is ismerte, hogy aktívan egyeztetnek az Európai Bizottsággal, hogy Brüsszel újabb és újabb kritériumokat támasszon hazánk számára. Ujhelyi István is a kifizetések blokkolását szorgalmazza.

„Először Magyarországnak kellene teljesítenie azokat a szerződésekben is vállalt feltételeket, amelyek miatt az EU-tól pénzt kap. A kormányzat sajnos a mostani politikájával veszélyezteti nemcsak az uniós források megérkeztét, hanem magát az uniós tagságunkat is” - fogalmazott a baloldali európai parlamenti képviselő.

A Bizottság azt akarja, hogy hazánk mondjon igent a háborúpártiságra, a genderideológiára és a migrációra, ami elfogadhatatlan zsarolás, jelentette ki a HírTV-nek Deutsch Tamás, hozzátéve, hogy szerinte jogszerűtlen a pénzek visszatartása.

„Az európai uniós intézményeknek nem lehet politikai kifogása egy országgal kapcsolatban, kizárólag csak a jogszabályok, az európai uniós szerződés betartása fölött őrködhetnének. Tehát a politikai kifogások okán gyártottak egy jogi köntöst, ez az egész jogállamisági eljárás” – hangsúlyozta a fideszes európai parlamenti képviselő.

Sajtóinformációk szerint az Európai Parlament május 31-én plenáris vitát rendez a magyarországi jogállamiság és az alapvető jogok megsértéséről és a befagyasztott uniós forrásokról. Zöldek kezdeményezésére öt politikai csoport vezetője április végén levélben kérte az EB elnökét, tartson vissza jelentős pénzügyi forrásokat Magyarországtól.