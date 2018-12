Deutsch: Ámokfutásba kezdett az Európai Parlament bevándorláspárti többsége

2018. DECEMBER 9., VASÁRNAP BUDAPESTEN TÜNTETTEK A SZAKSZERVEZETEK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN. AZ ÉRDEKVÉDÕK ELFOGADHATATLANNAK TARTJÁK AZ ÉVI 400 ÓRÁNYI TÚLÓRA, ILLETVE A 3 ÉVES MUNKAIDÕKERET BEVEZETÉSÉT. LENGYELORSZÁG SORSÁNAK ALAKULÁSA MAGYAR ÉS KÖZÉP-EURÓPAI ÜGY IS MONDTA KÖVÉR LÁSZLÓ A LENGYEL FÜGGETLENSÉG CENTENÁRIUMÁN. AZ LMP, PUZSÉR RÓBERT FÜGGETLEN FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTET TÁMOGATJA A JÖVÕ ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON. TÖBB CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉS IS A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM NAPIRENDJÉN VAN, EZEK KÖZÖTT SZEREPEL A FALUSI CSOK IS MAGYAR IDÕK. KUTATÓ- ÉS OLTÓANYAG-TERMELÕ KÖZPONTOT ADOTT ÁT PALKOVICS LÁSZLÓ MOHÁCSON. BEJELENTETTE A NEMZETI HÚSGALAMBPROGRAM ELINDÍTÁSÁT NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER. TÖBB MINT 8 EZER SÁRGAMELLÉNYES GYÛLT ÖSSZE PÁRIZS UTCÁIN ÉS CSAKNEM UGYANENNYI RENDÕRT VEZÉNYELTEK KI. VÍZÁGYÚVAL ÉS KÖNNYGÁZZAL FÉKEZTÉK MEG A TÜNTETÕKET PÁRIZSBAN A RENDÕRÖK. A TÜNTETÕK MÁR NEM AZ ADÓEMELÉSEK, HANEM EMMANUEL MACRON KORMÁNYA ELLEN TILTAKOZNAK M1. FRANCIAORSZÁGBAN ORSZÁGSZERTE 125 EZREN DEMONSTRÁLTAK, 120 SÉRÜLT VAN ÉS TÖBB MINT 1400 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK. BRÜSSZELBEN IS TÜNTETTEK A SÁRGAMELLÉNYESEK, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKKAL OSZLATTA FEL A TILTAKOZÓKAT, TÖBB MINT 100 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK. HIVATALOSAN IS FRANS TIMMERMANS LETT AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK CSÚCSJELÖLTJE. AZ ENSZ TERVEZETT GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSÁT TÁMOGATÓ HATÁROZATOT FOGADOTT EL A CDU. UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT: AZ UKRÁN HATÓSÁGOK MEGTALÁLTÁK A MAGYARELLENES PLAKÁTOK FELTÉTELEZETT MEGRENDELÕJÉT. DONALD TRUMP: ÉV VÉGÉIG TÁVOZIK HIVATALÁBÓL JOHN KELLY, A WASHINGTONI FEHÉR HÁZ KABINETFÕNÖKE. DONALD TRUMP MILLEY TÁBORNOKOT SZERETNÉ A VEZÉRKARI FÕNÖKÖK VEZETÕJÉNEK THE NEW YORK TIMES. AGYONTAPOSTÁK EGYMÁST AZ EMBEREK EGY OLASZORSZÁGI ÉJSZAKAI KLUBBAN, LEGKEVESEBB 6-AN MEGHALTAK. EGYIPTOMI BELÜGYMINISZTÉRIUM: AZ EGYIPTOMI RENDÕRSÉG MEGÖLTE A KOPTOK ELLENI NOVEMBERI MERÉNYLET KÉT ELKÖVETÕJÉT. ÕRIZETBE VETTEK NÉGY GYANÚSÍTOTTAT IRÁNBAN A CSÜTÖRTÖKI TERRORMERÉNYLETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. BÛNÖSNEK TALÁLTA A BÍRÓSÁG AZT A 21 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY HALÁLRA GÁZOLT EGY TÜNTETÕT A CHARLOTTESVILLE-I ZAVARGÁSOK IDEJÉN. DONALD TRUMP DERÛLÁTÓ AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKAT ILLETÕEN. VENDÉGMUNKÁSOK SZÁZEZREI MEHETNEK DOLGOZNI JAPÁNBA AZ ÚJ, ÁTALAKÍTOTT VÍZUMRENDSZERNEK KÖSZÖNHETÕEN. VATICAN: BOLDOGGÁ AVATOTT A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TIZENKILENC VÉRTANÚT ALGÉRIÁBAN. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, A JÁSZBERÉNYI ÚTI FELÜLJÁRÓN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. 51 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT HIRT FERENC A FIDESZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE. A POLITIKUS 2006 ÓTA VOLT A TÖRVÉNYHOZÓ TESTÜLET TAGJA. MÁV: DECEMBER 9-ÉN LÉP ÉLETBE AZ ÚJ VASÚTI MENETREND. EGY SZEMÉLYAUTÓ NEKIÜTKÖZÖTT EGY MÁSIK AUTÓNAK JÁSZBERÉNYNÉL A 31-ES ÚTON, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK.