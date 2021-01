Deutsch: A magyar járványügyi védekezésről elismerően beszél az európai baloldal

1438 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 350 587-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 87 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 264-re emelkedett. Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik, hogy megakadályozzák a betegség súlyossá válását - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Kormányzati információk szerint Brüsszeli forrásból kevesebb mint félmillió ember beoltására elegendő vakcina érkezik Magyarországra március végéig. A kormány szerint, ha csak Brüsszelre hagyatkozik Magyarország, akkor szeptember végénél előbb nem lehet feloldani a korlátozásokat. Ezért a kabinet több tízmilliárd forintot különített el a brüsszeli keretszerződésen kívüli vakcinák beszerzésére. A Demokratikus Koalíció petíciót indít, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség - jelentette be a párt frakciószóvivője. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint Gyurcsány Ferenc pártja felelőtlen és veszélyes játékba kezd, amikor az oltás ellen buzdít. Dömötör Csaba hangsúlyozta: Magyarországon az oltás önkéntes, az emberek önként döntenek arról, hogy beoltatják-e magukat. A magyar orvosok csak olyan vakcinával oltanak, amit a magyar egészségügyi hatóságok biztonságosnak ítélnek. Elképesztő az a felelőtlenség, amit Gyurcsány Ferenc és pártja megenged magának - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Nem kizárt, hogy Hadházy Ákos fel sem kerülhet a baloldal közös listájára - értesült a Magyar Nemzet. A lap forrásai szerint az ellenzéknek azért lett elege a független képviselőből, mert meghazudtolta pártelnökeiket, valamint legutóbbi kegyeletsértő videója Szentendre ellenzéki vezetését hozta kellemetlen helyzetbe. A szolgáltatások minőségének csökkentése elfogadhatatlan lépés - így reagált a fővárosi Fidesz frakcióvezetője arra, hogy január végig 3000 hulladéktárolót szüntet meg az FKF Budapesten. Láng Zsolt hangsúlyozta, a főváros vezetése erről a döntésről sem egyeztetett a kerületek vezetőivel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elrendelte a budapesti Márványmenyasszony és a Wichmann-kocsma esetében a műemléki védettségi eljárás megindítását. Az eljárás befejezéséig, amit a Miniszterelnökség gyorsított ütemben fog lefolytatni, az ingatlanokon tilos bármilyen bontási vagy építési munkálatot végezni - közölte a Miniszterelnökség. A múlt év utolsó hónapjában négyezerrel dolgoztak többen, mint 2019 azonos időszakában. Azaz a magyarok továbbra is munkából akarnak megélni, a gazdaságvédelmi intézkedések hatékony segítséget nyújtanak nekik ebben - közölte Schanda Tamás államtitkár. Célszerű már az első bérszámfejtés előtt nyilatkozni az adókedvezményekről, így a munkáltatók már a januári fizetésben is figyelembe veszik a munkavállalóknak járó adókedvezményeket - tájékoztatott Izer Norbert. A lelki vagy fizikai bántalmazás felismerésében hatalmas felelősség hárul a gyerekek környezetében élőkre, hogy észleljék a problémát és segítséget nyújtsanak nekik - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter a közösségi oldalán. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője a várható nagy hidegre tekintettel elrendelte a hajléktalan emberek életét védő úgynevezett vörös kód kiadását - jelentette be a tárca szociális ügyekért felelős államtitkára. Armin Laschetet, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnökét választották a német Kereszténydemokrata Unió új elnökévé. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke levélben gratulált Armin Laschetnek a német Kereszténydemokrata Unió elnökévé választásához. Ideiglenesen csökkenti a Covid-19 vakcina Európába történő szállítását a Pfizer. A cég közleménye szerint gyártókapacitásának növeléséhez, újabb engedélyek kellenek. Az oltóanyagok érkezéséig több országban újabb szigorítások léptek életbe. Egymillió adag kínai Sinopharm oltóanyag érkezett Szerbiába. Zoran Gojković, a válságstáb tagja elmondta: ha a szerb gyógyszerügynökség minden engedélyt megad, a kínai vakcinával már vasárnap vagy hétfőn megkezdhetik az oltást. Szlovákia újabb tömeges tesztelésre, és a fertőzöttek és kapcsolataik elkülönítésére készül a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be a szlovák egészségügyi miniszter. Ukrajnában továbbra sem lassult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt csaknem nyolcezer új fertőzöttet jegyeztek fel, és ismét több mint kétezren kerültek kórházba. Franciaországban újabb szigorítások léptek életbe, az ország egész területén már délután 6 órakor kezdődik az éjszakai kijárási tilalom, és a határellenőrzést is megerősítik. Meghaladta a négymilliót a koronavírus ellen beadott oltások száma az Egyesült Királyságban. A brit kormány hétfőtől átmenetileg minden ország esetében megszünteti a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba az esetleg még nem azonosított új koronavírus-változatok behurcolásának megakadályozása végett. Az Egyesült Államokba eljutni akaró több ezer hondurasi állampolgár lépett be illegálisan Guatemala területére, áttörve a határon felállított kordont. Sürgősen értésére kell adni Iránnak, ahol folyamatban van a nukleáris fegyverek kifejlesztése, hogy ennyi és ne tovább - jelentette ki a francia külügyminiszter. Lőfegyveres merényletben meggyilkolták az afgán legfelsőbb bíróság két női bíráját, miközben munkahelyükre tartottak - közölték tisztségviselők. Ismét kitört az indonéziai Jáva szigetének legmagasabb és legaktívabb vulkánja, a Semeru. Engedély nélkül tartott fegyvert és lőszereket foglaltak le a rendőrök egy pécsi lakásban - egy 44 éves helyi férfit és egy 46 éves nőt gyanúsítottként hallgattak ki. Női kézilabda BL: FTC-Rail Cargo Hungaria - Team Esbjerg (dán) 24:28 Női kézilabda Európa-liga: Zvezda Zvenyigorod (orosz) - Váci NKSE 29:33 Férfi vízilabda ob I: KSI SE - TIGRA-ZF-Eger 10:13; Debreceni VSE - UVSE Hunguest Hotels 4:8; Kaposvári VK - Szolnoki Dózsa 7:18; Szeged - OSC 7:15; A-Híd VasasPlaket - FTC-Telekom Waterpolo 5:8; BVSC Zugló - PVSK Mecsek Fűszért 13:8 Férfi kosárlabda NB I: OSE Lions - DEAC 81:101; Jászberényi KSE - Alba Fehérvár 54:72; Sopron KC - PVSK-VEOLIA 83:76 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - Sport Club Csíkszereda 2:5