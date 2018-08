Derekasan megizzasztja Trumpot egykori asszisztense

„Semmirekellő” – csak ennyit mondott Donald Trump korábbi fehér házi asszisztensére, Omarosa Manigault Newmanra, miután kiderült, hogy magánbeszélgetéseket rögzített a Fehér Házban, és ezeket most apránként nyilvánosságra is hozza. Trump a Twitteren is támadta az egykori valóságshow szereplőt, és elmondta, hogy háromszor rúgta ki, de most negyedszerre végleg megválik tőle.

A korábbi fehér házi alkalmazottat néhány hónapja bocsátották el. Azt mondja, most azért hozza nyilvánosságra a felvételeit, hogy mindenki lássa, az amerikai elnöknek fogalma sincs mi zajlik a környezetében.

„Sokáig nem hittem el, hiába mondta mindenki, hogy Donald Trump egy csaló, hazug kókler, de ezeken a felvételeken egyértelműen kiderül, hogy milyen ember. Ahogyan itt beszél, abból is látszik, hogy az amerikai elnök rasszista” – magyarázta a korábbi alkalmazott.

Omarosa azt állítja, hogy Trump gyakran használ a feketékre Amerikában tabunak számító szavakat is. A botrányos felvételeket azért is hozza sorban nyilvánosságra, mert a napokban jelenik meg a könyve, amiben több száz oldalon keresztül ír a Fehér Házi intrikákról.

A Fehér Házban az egykori asszisztens felvételei miatt nem aggódnak, amiatt viszont már inkább, hogy Omarosa szerint nem ő az egyetlen, aki rögzített beszélgetéseket.