Demszky Gábor keményen beleállt Magyar Péterbe

Demszky Gábor kommentben hozzáfűzte: „Az szeretném, ha Karácsony Gergő és Magyar Peti egymással versengve vagy összefogva a tettek emberei lennének, és így, találékonyan, ügyesen, mint két egymással vetélkedő jóbarát fektetnék kétvállra a semmirekellőt. Karácsony már a tettek mezején küzd, végrehajtó hatalom, fontos pozíció birtokában. Magyar még csak a döntéseiért, szavaiért felelős, ám be kellene látnia, hogy egyedül nem megy, nem fog menni, Budapest is kell, nagyon kell a rezsimváltáshoz”.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.