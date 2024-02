Demokratikus módszerekkel nem megy, ezért varázsradírral tüntetné el az AfD-t a német elit

Megosztás itt:

Húsz százalékos támogatottságával Németország második legnagyobb pártja az AfD, és úgy tűnik, ez jó ideig így is marad – s ez év második felében sor kerül az első olyan választásokra is, melyeken az AfD győzni fog. Az így előálló politikai helyzet megbonthatja azt az ortodoxiát, amely az azóta ezerszer átvedlett jobbos párt bő tízéves fennállása alatt kialakult: hogy minden német párt tartja magát a Brandmauer nach rechtshez, a „jobboldallal szembeni tűzfalhoz”, azaz nem működik együtt az AfD-vel soha senki semmiben – még az a CDU sem, amelynek az AfD nélkül matematikailag sincs már esélye legalább nyomokban jobboldali kormányt alakítani.

A tűzfal imbolygását észrevette már a német elit – és a legkülönbözőbb őrhelyeken kezdett elővédharcokba annak érdekében, hogy lehetőleg semmilyen következménnyel ne járjon, ha az AfD egyszer választáson is behúzza közvélemény-kutatásokban már most is jelentős népszerűségét.

