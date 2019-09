Demográfiai csúcstalálkozó Budapesten

Harmadik alkalommal lesz Budapesten demográfiai csúcs, ahol politikusok, tudósok, egyházi képviselők és közszereplők tartanak előadásokat és cserélnek tapasztalatot a demográfiai kihívásokról - ezt a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár jelentette be. Novák Katalin közölte, a rendezvény célja, hogy napirenden tartsák korunk egyik legnagyobb kihívását, a demográfiai kérdést, mert a jövőt az határozza meg, kik fognak Európában élni és lesz-e keresztény Európa.

Sokszor beszélnek a Föld túlnépesedéséről, folyamatos népességgyarapodásról, ugyanakkor azt látjuk, hogy az úgynevezett fejlett világban, így itt Európában is, mondhatjuk azt is, hogy a világnak a nyugati felén, a fejlettebb részén demográfiai csökkenéssel küzdenek, tehát olyan demográfiai problémák vannak, amelyet a csökkenő születésszám jellemez, ahol olyan, mintha lemondtak volna az európai emberek is, a nyugati emberek a saját jövőjükről, hiszen lemondanak tömegesen a gyermekvállalásról a fiatalok.

- mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

HírTV