2025. 11. 21. Péntek Olivér napja
Belföld

Demográfiai befektetés: Koncz Zsófia szerint 2025 a családok éve, 4800 milliárd forintos támogatással

2025. november 21., péntek 18:00 | MTI
Családtámogatás Koncz Zsófia Adókedvezmény Demográfia GDP 5%

A modern államok egyik legnagyobb dilemmája, hogyan biztosítsák a jövő stabilitását a demográfiai tél idején. Magyarország válasza erre nem a bevándorlás, hanem a belső erőforrások, azaz a családok radikális támogatása. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a II. Család Fórumon jelentette ki: a kormány a nemzet alapjaként tekint a családokra, amit a jövő évi költségvetés rekordösszegű, a GDP 5 százalékát kitevő kerete is igazol.

  • Demográfiai befektetés: Koncz Zsófia szerint 2025 a családok éve, 4800 milliárd forintos támogatással

A családpolitika nem csupán szociális juttatások rendszere, hanem a nemzetmegmaradás stratégiája. Ezt a filozófiát erősítette meg Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Budapesten megrendezett II. Család Fórumon.

Az államtitkár kijelentése – "a családokra úgy tekintünk, mint a nemzet alapjára" – nem retorikai fordulat, hanem a kormányzati cselekvés zsinórmértéke. A 2010 óta követett irányvonal két pillére, a munkahelyteremtés és a családok megerősítése, a társadalmi stabilitás és biztonság garanciája.

 A GDP 5 százaléka: Világszinten is kiemelkedő

 A stratégiai elköteleződést a számok bizonyítják a legélesebben. Koncz Zsófia bejelentése szerint jövőre az ideinél is 1000 milliárd forinttal több, összesen 4802 milliárd forint jut családtámogatásra. Ez az összeg a magyar GDP 5 százalékát teszi ki, ami világviszonylatban is egyedülálló arány, és jelzi, hogy Magyarország a demográfiai válságot belső erőforrásokra támaszkodva kívánja megoldani.

A "családok éveként" aposztrofált 2025-ös esztendőben olyan intézkedések lépnek életbe vagy teljesednek ki, mint a családi adókedvezmény megduplázásának első lépcsője, vagy a többgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége (októbertől a három-, januártól a kétgyermekesek számára).

 Az anyaság anyagi elismerése

 A rendszer logikája arra épül, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen anyagi hátrányt. Az államtitkár kiemelte a CSED (csecsemőgondozási díj) július elsejétől érvényes szja-mentességét, amely paradox, de pozitív helyzetet teremtett: egy édesanya a gyermeke születését követő első hat hónapban többet kereshet, mint korábban a munkahelyén. Ez a lépés az anyaságot mint értékteremtő munkát ismeri el.

A kormányzat rugalmasságát és a civil szférával való stratégiai partnerségét mutatja a CSOK Plusz módosítása is, amely lehetővé teszi a 41 éven felüli várandós nők jelentkezését a programba. Koncz Zsófia összegzése szerint a cél a "boldog nemzet", amely csak boldog, biztonságban élő családokra épülhet.

Forrás: MTI

Háború Ukrajnában

