Demjén Ferenc súlyos combtörést szenvedett + videó

A Jégszív, a Hogyan tudnék élni nélküled és még megannyi ikonikus sláger kötődik Demjén Ferenc nevéhez, amikkel az évtizedek alatt hatalmas, több generációs rajongótábort szerzett magának. - írja a BORSONLINE. Ők most mind egy emberként kezdtek aggódni az élő legendáért, hiszen mint délelőtt kiderült, felső combtöréssel járó súlyos balesetet szenvedett otthonában. Ennek következtében Demjén Ferenc műtétre szorul, amit több hetes felépülés követ majd.

Kedves Barátaink!

Demjén Ferenc otthonában felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk! – írta a közösségi platformon Demjén menedzsmentje.

Demjén Ferenc combtörését esés okozta

Bár a Kossuth-díjas művész csapata egyelőre nem kíván több részletet megosztani a rajongókkal, de a Borshoz eljutott információk szerint egy véletlen baleset okozta a törést, Demjén Ferenc ugyanis a lépcsőről esett le otthonában. A további körülményekről és a beavatkozás eredményéről egyelőre nincsenek híreink, de a zenészt rengetegen támogatják, és közösségi oldalait is elárasztják jókívánságokkal a mielőbbi felépülés érdekében:

„A Jóisten segítse a Művész Úr mielőbbi felépülését!”

„Szeretettel kívánok mielőbbi felépülést, várjuk vissza nagyon!” – írta valaki a bejelentéshez.

Teljes felépülést kívánunk Művész Úr! És ugyanitt szeretnénk megköszönni a révfülöpi szuper koncertet! Isten Áldását kérem a gyógyuláshoz! Várjuk vissza a színpadra! – szólt hozzá egy másik felhasználó.

„Hamar gyógyuljon meg, hogy még sok örömöt szerezzen a rajongóinak. Remélem az imáink segítenek!”– tette hozzá még egy aggódó rajongó.

Demjén Ferenc fellépésekkel és örömhírekkel teli időszakon van túl

Az énekes számára az elmúlt hónapok tele voltak boldogsággal és szeretettel, hiszen a nyári szezon kezdete óta nem csak nagy sikerű koncerteket tudhat maga mögött, de több kitüntetéssel is elismerték munkásságát. Ugyanis nem csak a zenerajongók, de a mozi fanatikusai is odavannak Demjén Ferenc dalaiért. Ezt mi sem bizonyít jobban, mint hogy az ő slágereire felépített Hogyan tudnék élni nélküled? című film decemberi premierje óta ma már a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film címet is birtokolja. Ezáltal pedig a zseniális dalszerzőt is elismerték, így megkapta a Magyar Mozgókép Fesztivál életműdíját. Emellett a Marosvásárhelyi Napok keretein belül Ars Musica Pro Urbe tiszteletbeli címmel ismerték el nagyságát. Reméljük, ez a sok pozitivitás és a rajongók szeretete átsegíti majd ezen a nehéz időszakon, és mielőbb újra színpadra állhat.

Forrás: Borsonline

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe