Demeter Márta kockázatot jelent?

Két hete tett fel írásbeli kérdést Demeter Márta a honvédelmi és a belügyminiszternek, amiben arról érdeklődött, hogy miért a honvédség gépével hozták haza Ciprusról Orbán Viktor egyik lányát.

„Az LMP-s képviselő kisstílű politikai indíttatásból nyilvánosságra hozott egy ciprusi ENSZ-misszióról szóló adatot.” – mondta Németh Szilárd.

Azóta kiderült, hogy nem a miniszterelnök, hanem egy Cipruson szolgálatot teljesítő magyar katona lányáról van szó. A Külügyi Bizottság elnöke szerint Demeter Mártának tette miatt távoznia kell az Országgyűlésből.

„Demeter Márta mindamellett a NATO parlamenti közgyűlésének is delegált tagja, így az elmúlt időszakban tanúsított cselekedeteivel szakmailag erre a megbízatásra is nyilván alkalmatlanná vált. Indokolt, hogy Magyarországot olyan emberek képviseljék, akik tisztában vannak a terület és az információk súlyával.” – mondta Németh Zsolt, a Külögyi Bizottság fideszes elnöke. Németh Zsolt felszólalásában a Magyar Narancs egyik cikkét is idézte: Lehetett-e Demeter Márta ennyire nagyon hülye?

Kövér László azonban helyreigazította párttársát: „Azt szeretném kérni, hogy a jövőben ne teremtsünk precedenst abból, hogy még a Ház vitáinak színvonalát is alulmúló sajtóból hozunk ide prezentációkat, mert ez tovább mélyíti ennek az egyébként tiszteletre méltó Háznak a működésének a színvonalát és erkölcsi megbecsülését is rongálja.” – mondta. A házelnök személyes érintettség okán szót adott Demeter Mártának.

„Had közöljem önökkel, hogy egyelőre még nem önök döntik el, hogy ki jelent nemzetbiztonsági kockázatot, mint ahogy azt sem önök döntik el, hogy ki milyen tisztséget tölthet be a Parlamentben. Azt látom, hogy borzasztóan fáj önöknek az a rengeteg kérdés, amit az elmúlt években kaptak. Így például Kiss szilárddal kapcsolatban is. De ugyanígy itt van Gaith Faraonnak az ügyei, akit terrorizmus finanszírozásáért köröztek és a magyar hatóságok gond nélkül engedték be Magyarországra.” – mondta az LMP társelnökasszonya. A kormány nevében a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese válaszolt.

„Demeter Márta egyértelműen törvényt sértett, ez napnál világosabb mindenki számára” – Németh Szilárd szerint Demeter Márta katonai és nemzetbiztonsági kockázatot rejt magában amiért mindenképpen felelnie kell.

„Tudatosan cselekedett, hiszen ez az egész fesztivál hangulat, amit ő gerjesztett ezzel az adatoknak a nyilvánosságra hozatalával és meghamisításával, ez az ő érdekük. Ők azt szeretnék, hogy folyamatosan balhé legyen, folyamatosan velük foglalkozzanak, folyamatosan az történjen, amit ők akarnak. Ez ugye itt most jól látható, hogy kicsit vakvágányra futott az ő elképzelése, hiszen ez már mindenki számára, még a saját sajtója, a Soros által fenntartott Magyar Narancsnak is feltűnt, hogy valami nem teljesen gömbölyű ebben a történetben.” – mondta Németh Szilárd.

Kövér László már kezdeményezte Demeter Márta újbóli átvilágítását, ha ezen nem megy át, akkor az Országgyűlés megfoszthatja a Honvédelmi és Rendészeti Bizottsági tagságától. Ilyenre a rendszerváltozás óta nem volt precedens.