Demeter Márta feltette a régi lemezt

Demeter Márta, az LMP parlamenti képviselője a közelmúltban feltette kérdést, hogy miért honvédségi gépen szállították haza Ciprusról Orbán Viktor lányát, nem sokkal később azonban kiderült, hogy nem a miniszterelnök gyermekéről volt szó, hanem az egyik katona hozzátartozójáról. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára a Hír TV műsorában részletesebb magyarázattal is szolgált: „Az ENSZ-misszióból hazatérő egyik katona kérvényezte, hogy az ő családtagjai is legyenek a gépen”.

Ennél érdekesebb, hogy Demeter milyen információ alapján kezdett nyomozásba, honnan jutott eszébe, hogy megnézze a Magyar Honvédség által beszerzett Airbus repülőgép utaslistáját. Ezt továbbra sem tudhatjuk, de Németh elárulta, hogy nem ez volt az első olyan eset, hogy az egykori szocialista képviselő és az LMP nemzetbiztonsági kockázattal járó tevékenységet folytatott.

Emlékezetes, hogy még a parlamenti választások előtt a Fidesz politikusai kivonultak a nemzetbiztonsági bizottság üléséről, mert Szél Bernadett is jelen volt, aki szerintük a Soros-hálózat része. Németh akkor kijelentette, aki támogatja a milliárdos állítólagos tervét, az nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A mostani esettel kapcsolatban így nyilatkozott az államtitkár: „A parlamenti képviselőknek megvan a joguk ahhoz, hogy adatokat kérjenek a minisztériumból, mindig mindenben állunk a rendelkezésükre. Demeter Márta már több, mint 300 kérdésre kapott választ, és 7 iratbetekintést is engedélyeztek neki. Gyakorlatilag most is ugyanazt a lemezt tette fel, de azt gondolta, most igazán nagyot fog ütni, igazán nagy halat fogott.”