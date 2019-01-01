2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Délutánig is eltarthat a szeméthegyek eltakarítása

Hír TV

2019. január 1., kedd 10:08, frissítve: kedd 10:27

Hajnal óta takarítja a budapesti utcákat a Fővárosi Közterület-fenntartó.

A társaság több mint 20 géppel és 220 fővel végzi a szilveszterezők után maradt szeméthegyek eltakarítását, ami várhatóan egészen délutánig eltart. A bulizók után főleg színes szalagokat, konfettit, a tűzijátékok maradványait, italos dobozokat és üvegeket kell összeszedni.

„Az eddigi tapasztalatok szerint, körülbelül 100-150 köbméter hulladékot gyűjtünk össze, szállítunk el és kerül ártalmatlanításra” – ismertette Varga Csaba, a Fővárosi Közterület-fenntartó köztisztasági igazgatója.

 

 

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