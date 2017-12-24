2017. december 24.,
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Délután kettőig van ideje boltba menni

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2017. december 24., vasárnap 08:25, frissítve: vasárnap 11:13

Legkésőbb délután 2 óráig tarthatnak ma nyitva az üzletek, de a kereskedők úgy is dönthetnek, hogy korábban zárnak be vagy akár ki sem nyitnak – közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Vámos György hozzátette: december 25–26-án, valamint január 1-jén azok a vendéglátó egységek, szálláshelyek, virágboltok és benzinkutak, valamint a repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomásokon belül működő üzletek lehetnek nyitva, amelyek munkaszüneti napokon egyébként is nyitva tartanak.

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