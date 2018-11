Dél-Pest lehet a közfejlesztések első nagy nyertese

Megtartotta első ülését a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa - jelentette be a főpolgármesterrel közös sajtótájékoztatóján a kancelláriaminiszter.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Miniszterelnök úr elnökletével és Főpolgármester úr társelnöklésével megtartotta alakuló ülését is most a Váci utcában, a Városházán a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, melynek tíz tagja van, 5 kormányoldalról, 5 pedig az önkormányzat oldaláról és a következő időszakban legalább két havonta, gyakorlatban szerintem sokkal inkább havonta fog ülésezni a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa”– mondta Gulyás Gergely.

A tanácsnak egyetlen ellenzéki tagja van, a Főváros részéről a főpolgármester javaslatára Tóth József, angyalföld szocialista polgármestere. A döntéseket egyhangúlag kell elfogadni.

„Az egyhangúság a kormányoldal és a fővárosi oldal között igaz. Mind a két oldalnak egy szavazati joga van” – mondta Tarlós István.

A tanács első ülésén döntöttek a képviselők a a Galvani híd tervezésének elindításáról és HÉV-vonalak fejlesztéséről. A tervek szerint a csepeli és ráckevei HÉV a Kálvin térig járna, a gödöllői HÉV-et pedig összekötnék a 2-es metróval. Forrás egyelőre csak a tervezésre van.

„Kifejezetten úgy döntött a kormány, hogy ezek a HÉV-felújítások, járműcsere, vonalhosszabbítások, vonalintegrációk, legyen kiemelt projekt a ’21-27-es uniós finanszírozási ciklusban és az unióban már voltak olyan a JASPERS vezetőivel olyan kezdeti nagyon gyümölcsöző vagy ígéretes megbeszélések, hogy szerintem nagyon jó remény van arra, hogy a nyilván óriási nagyságrendet jelentő kivitelezési költségeket azt döntő részben a ’21-27-es uniós pénzekből állni lehessen.”– nyilatkozta Fürjes Balázs Budapestért és az agglomerációért felelős államtitkár.

Tarlós István elmondta: jelenleg egy vitás pont van a kormány és a főváros között, ez pedig az előadó művészetek társasági adó támogatásának megszüntetése. Jelenleg a cégek átutalhatják TAO-juk egy részét az előadó-művészeti szervezeteknek, ennek kiesése pedig komoly problémát okozhat a budapesti színházaknak is.

„Abba én nem nyugodtam és nem nyugszom bele, hogy a mi fővárosi színházaink között elosztandó TAO pénzekhez ne legyen közünk, én ragaszkodom hozzá egyenlőre és az egyeztetés L. Simon Lászlóval nem zárult le. Két lehetőség is van: vagy az idetartozó TAO pénzt azt mi osztjuk el továbbra is a színházak között.”– mondta a főpolgármester. „Miniszterelnök úr is tudja, hogy a magam részéről addig tudom ezt a munkát végezni, amíg a megállapodásban foglaltak teljesülnek. Ha nem, én akkor is támogatni fogom ezt a politikai közösséget, de majd megtudom, hogy kinek a jelölését kell támogatni. De hát ez most csak félig tréfa.”– tette hozzá.

A főpolgármester azt is ismertette, hogy a 3-as metró felújításának legkésőbb 2022 végére el kell készülnie. A vonal Káposztásmegyerig történő meghosszabbítása egyelőre még csak tervezik, a jelenlegi becslés szerint 100 milliárd forintba kerülne.